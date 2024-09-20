«Київтеплоенерго» розпочало реконструкцію тепломережі на Південній Борщагівці

Магістраль прокладена у 1982 році та за 40 років експлуатації відпрацювала свій ресурс

Загалом буде перекладено близько 350 м труби

Розпочався другий етап реконструкції тепломережі на Кільцевій дорозі. Магістральний трубопровід діаметром 700 мм забезпечує теплом мешканців Південної Борщагівки. Про це інформує пресслужба «Київтеплоенерго».

Як зазначається, цьогорічний ремонт – продовження комплексної модернізації цієї тепломережі, яку розпочали у 2022 році. Загалом буде перекладено близько 350 м труби.

Магістраль прокладена у 1982 році та за 40 років експлуатації відпрацювала свій ресурс.

Пояснюється також, що в рамках другого етапу замінюють 120 м труб. «Київтеплоенерго» використовує сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка. Вони оснащені системою аварійної сигналізації, яка у випадку пошкодження трубопроводу дозволить з високою точністю визначити місце пошкодження і мінімізувати територію розриття. Термін експлуатації таких труб без пошкоджень – 40-50 років.

«На період виконання робіт здійснено переключення клієнтів на інше теплоджерело. Завдяки перекладці поліпшиться якість теплопостачання для цілого масиву Південна Борщагівка», – зауважили в «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, як раніше повідомлялося представники Дарницького управління Нацполіції провели обшуки у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» у справі щодо технічного переоснащення заводу «Енергія».