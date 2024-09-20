Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Київтеплоенерго» розпочало реконструкцію тепломережі на Південній Борщагівці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Київтеплоенерго» розпочало реконструкцію тепломережі на Південній Борщагівці
Магістраль прокладена у 1982 році та за 40 років експлуатації відпрацювала свій ресурс
фото: скріншот

Загалом буде перекладено близько 350 м труби

Розпочався другий етап реконструкції тепломережі на Кільцевій дорозі. Магістральний трубопровід діаметром 700 мм забезпечує теплом мешканців Південної Борщагівки. Про це інформує пресслужба  «Київтеплоенерго».

Як зазначається, цьогорічний ремонт – продовження комплексної модернізації цієї тепломережі, яку розпочали у 2022 році. Загалом буде перекладено близько 350 м труби.

Магістраль прокладена у 1982 році та за 40 років експлуатації відпрацювала свій ресурс.

Пояснюється також, що в рамках другого етапу замінюють 120 м труб. «Київтеплоенерго» використовує сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка. Вони оснащені системою аварійної сигналізації, яка у випадку пошкодження трубопроводу дозволить з високою точністю визначити місце пошкодження і мінімізувати територію розриття. Термін експлуатації таких труб без пошкоджень – 40-50 років.

«На період виконання робіт здійснено переключення клієнтів на інше теплоджерело. Завдяки перекладці поліпшиться якість теплопостачання для цілого масиву Південна Борщагівка», – зауважили в «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, як раніше повідомлялося представники Дарницького управління Нацполіції провели обшуки у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» у справі щодо технічного переоснащення заводу «Енергія». 

Теги: ремонт Київтеплоенерго Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смог над Києвом
Забруднення повітря в Києві: експерти вказали на епіцентр проблеми
Сьогодні, 12:50
Жуків острів потопає у смітті
У Голосіївському районі виявлено незаконне будівництво та засмічення прибережної смуги
Сьогодні, 12:06
Містянам слід враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок
У Києві буде обмежений рух на двох шосе, можливі затори
17 вересня, 10:15
У лютому 2022 року військові підірвали міст у Демидові через річку Ірпінь, щоб зупинити ворога
Підірвані мости на Київщині. Ревізія встановила: дорожники при відбудові «малювали» суми зі стелі
14 вересня, 10:00
У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
10 вересня, 05:50
Мер Києва Віталій Кличко інспектує укриття школи у Шевченківському районі у 2022 році
Дітям – найдорожче: бетон та арматуру. За якими цінами Київ будує укриття для шкіл та садочків Війна і гроші
4 вересня, 11:00
Садиба Зеленських до руйнування
Садибу Зеленських внесли до переліку об’єктів культурної спадщини Києва
31 серпня, 17:26
Поліція: ремонт «Святошинсько-Броварської» лінії столичного метрополітену відбувся за завищеною ціною у понад 60 млн грн
Скандал з ремонтом столичного метро: поліція повідомила про підозру директору будівельної компанії
30 серпня, 18:52
Негайно прямуйте до укриття
У Києві повітряна тривога тривала 24 хвилини
26 серпня, 03:14

Новини

На вихідних тролейбуси № 44 та автобуси № 102 курсуватимуть зі змінами
На вихідних тролейбуси № 44 та автобуси № 102 курсуватимуть зі змінами
«Київтеплоенерго» розпочало реконструкцію тепломережі на Південній Борщагівці
«Київтеплоенерго» розпочало реконструкцію тепломережі на Південній Борщагівці
Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрано запобіжний захід
Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрано запобіжний захід
В північній частині Києва покращується стан якості повітря
В північній частині Києва покращується стан якості повітря
Задимлення над Києвом: медики пояснили, чому не можна вмикати кондиціонер
Задимлення над Києвом: медики пояснили, чому не можна вмикати кондиціонер
У Києві лунатимуть вибухи, влада звернулася до містян
У Києві лунатимуть вибухи, влада звернулася до містян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
34K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
21K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
8686
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Сьогодні, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Сьогодні, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54
Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua