Черчилль, Мандела і… Валентин Резніченко. Хто ж розкрадав гроші на дорогах під час війни?

За версією слідства, компанія, пов’язана з ексголовою Дніпропетровської ОДА, завищила вартість дорожніх робіт на чверть мільярда

Поміж двох захисників покірно сидить кремезний рудобородий чоловік. Це – Валентин Резніченко – двічі голова Дніпропетровської облдержадміністрації часів президентства Порошенка і Зеленського. Резніченко зник із політичних радарів наприкінці січня 2023 року. Формально він «пішов» з влади добровільно, на підставі поданої заяви. Насправді ж Резніченко вилетів з команди президента як надто «зашкварений» персонаж, причетний до махінацій у рамках проєкту «Велике будівництво». Тоді ж компанію на вихід ексголові ОДА склав і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тепер Резніченко повертається в об’єктив ЗМІ. Але у незвичному амплуа. Він – підозрюваний у масштабній дорожній оборудці, що відбулася у розпал наступу росіян у 2022 році.

У судовій залі колишній керівник Дніпропетровщини поводився не зовсім статусно. Подекуди складалося враження, що Резніченко відверто глузував зі служительки Феміди.

Кілька штрихів із діалогу:

– Чим ви наразі займаєтеся? – запитала слідча суддя Вищого антикорупційного суду Леся Федорак у підозрюваного.

– У суді, – не моргаючи очима, відповів Валентин Резніченко.

– Який у вас приблизно місячний дохід? – цікавилася суддя.

– Зараз у мене немає доходів, – сказав ексголова ОДА.

– Зовсім? – не повіривши, перепитала служителька Феміди.

– Да, – запевнив Резніченко і додав, що живе на заощадження (сума таких зберігань, за оцінками прокурора, вимірюється у 17 млн грн).

– У вас хтось є на утриманні? – продовжувала допит суддя.

– Собаки, – цілком серйозно сказав Резніченко.

– А діти? – кинувся на поміч адвокат.

– Ну діти – само собою, – зауважив підозрюваний. А далі повідав, що вони проживають за кордоном, але цими літніми місяцями гостювали у нього вдома.

Валентин Резніченко (на фото з бородою у темному одязі) зник із радарів наприкінці січня 2023 року. Тепер повернувся завдяки кримінальній справі cкріншот із відеотрансляції судового засідання

Далі у матеріалі «Главкома» розповідаємо, як діяч, який протримався шість років у кріслі голови Дніпропетровської ОДА, опинився під слідством.

Версія обвинувачення

12 вересня цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили повідомлення: оголошено підозри чотирьом колишнім впливовим чиновникам Дніпропетровщини та екскерівнику близької до влади фірми. Вказані особи, за даними правоохоронців, штучно та безпідставно протягом 2022 року збільшили витрати на місцеві дороги – до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА Валентином Резніченком. Висновки експертиз підтвердили: компанія-підрядник з Дніпра «Будінвест Інжиніринг» завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн. Частина цих коштів була перерахована на рахунки інших компаній, пов’язаних із колишнім топпосадовцем та його заступником.

Вже у суді прокурор детальніше описав «ланцюжок живлення», побудований чиновниками Дніпропетровської ОДА. За версією обвинувачення, організатором схеми виступив тодішній голова облдержадміністрації і начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Зокрема, із введенням воєнного стану розширилися повноваження керівників областей у частині перерозподілу видатків обласних бюджетів без скликання відповідних сесій рад. Це дозволило закумулювати кошти на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Дніпропетровській області. У 2022 році без проведення тендерів департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА, який очолював нині підозрюваний Андрій Коломоєць, уклав низку договорів із ТОВ «Будінвест Інжиніринг» для проведення ремонту доріг. Правоохоронці вважають, що підрядник насправді виконував не експлуатаційні роботи (ямковий ремонт, прибирання обочин, нанесення розмітки), а провів капітальний ремонт доріг. Що потягнуло суттєві витрати з бюджету, які у війну Держказначейство фінансує не першочергово.

Також доклався до протиправної схеми колишній начальник відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА Віктор Файчук, який також отримав підозру. Протягом березня-вересня 2022 року посадовець склав 18 актів обстеження доріг, на які потім зайшло ТОВ «Будінвест Інжиніринг». Між іншим, ця фірма нечужа Файчуку. До 9 лютого 2021 року він займав посаду заступника директора компанії. У парі з ним на цьому ж підприємстві менеджером-логістом трудилася його дружина Вікторія. Вже після призначення в ОДА, як вважає слідство, Файчук продовжував координувати діяльність ТОВ «Будінвест Інжиніринг».

За даними досудового розслідування, у 2022 році частина коштів, виділених ТОВ «Будінвест Інжиніринг» на дороги Дніпропетровщини, через ряд компаній дійшла до ПрАТ «Запорізьке кар’єроуправління». Зі слів прокурора, засновником цієї фірми є підприємство, яким володіє батько водія Резніченка В’ячеслав Бардаченко. Це прізвище варто запам’ятати, оскільки воно ще виринатиме у матеріалах справи.

У воєнний час В’ячеслав Бардаченко 24 рази автомобілем безперешкодно перетинав державний кордон. Цьому посприяв на той час голова ОДА Валентин Резніченко, який видав дозвіл Бардаченку як водію для забезпечення потреб ЗСУ. Виїзд водіїв-волонтерів через систему «Шлях» – законна лазівка, яка часто використовується чоловіками призовного віку для ухилення від мобілізації. Несподіваними виявилися імена попутників, котрі перебували у салоні: матір ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка Ксенія Тимошенко, Яна Хланта, ексдружина Валентина Резніченка Тетяна з донькою від першого шлюбу Владиславою Курдель. Вказані вояжі, у тому числі здійснювалися власною автівкою Резніченка, якою кермував Бардаченко.

Крім цього, у розпал великої війни ТОВ «Будінвест Інжиніринг» перевело 475 млн грн на рахунок ТОВ «БНМ», яке свого часу належало колишньому заступнику голови Дніпропетровської ОДА Максиму Беспальчуку. Наразі цей ексчиновник також отримав підозру у цій кримінальній справі.

Окреме місце у гучному кримінальному провадженні посідає фітнес-тренерка з Дніпра Яна Хланта. За твердженням слідства, вона разом із Валентином Резніченком ведуть спільний побут з 2019 року. При цьому за весь час роботи на держслужбі екскерманич Дніпропетровщини не декларував її. ЗМІ називають Хланту дівчиною ексвисокопосадовця. До повномасштабного вторгнення РФ Резніченко та Хланта кілька разів спільно виїжджали з України за кордон.

ЗМІ називають Яну Хланту дівчиною Валентина Резніченка, а прокурор приписує їм ведення спільного побуту фото з відкритих джерел

У травні 2021 року дівчина Резніченка ввійшла у співзасновники ТОВ «Будінвест Інжиніринг». Через рік, у травні 2022 року Яна Хланта одержала від своєї компанії 5 млн грн дивідендів.

Іще цікавий момент. У 2022-2023 роках ТОВ «Будінвест Інжиніринг», ТОВ «Севент консалтинг груп» (належить Резніченку) і ФОП Яна Хланта використовували одну і ту ж IP-адресу для користування системою «Клієнт-банк».

Є у кримінальній справі доволі пікантна деталь, яка контрастує на фоні інших епізодів підозри. За словами прокурора, який послався на листування Резніченка та його водія Ігоря Бардаченка, було відкрито низку банківських карткових рахунків на невідомих осіб, які про це навіть не здогадувалися. Конкретні картки слугували своєрідним транзитом для виведення коштів підозрюваними. Як приклад, прокурор навів історію громадянина Руслана Огійка. Картку вказаного чоловіка поповнював водій Резніченка, однак доступу до неї сам пан Огійко не мав з 2019 року. Натомість картка Огійка «існувала» власним життям: за 2019-2022 роки з цієї картки списано 3,4 млн грн, здебільшого на купівлю за кордоном коштовних товарів світових брендів Louis Vuitton, Alexander McQueen і Bellagio.

«Вказані розрахунки по часу співпадають із перетином кордону та перебуванням за межам України Яни Хланти», – вражав пікантними деталями прокурор.

Більше того картка Огійка засвітилася під час розрахунку за товари в українській мережі Comfy. Слідство з’ясувало: номер абонента, який здійснив покупку, належить Яні Хланті!

Варто наголосити: наразі антикорупційні органи поки не мають претензій до дівчини Валентина Резніченка. Їй не оголошувалася підозра (зате з підозрою директор ТОВ «Будінвест Інжиніринг» Дмитро Літнарович, який перебуває під слідством). Разом із тим, як раніше з’ясував «Главком», навесні 2024 року Яна Хланта дуже метушилася і погрожувала детективам Національного антикорупційного бюро відкриттям кримінальної справи. Це сталося після обшуків помешкання фітнес-тренерки у справі про розкрадання грошей на ремонт доріг Дніпропетровщини.

Версія захисту

Захищає Резніченка від нападків антикорупційних органів адвокат Володимир Кривенко, який не так давно був сам прокурором. Він працював заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, але пішов з посади у 2019 році за станом здоров’я. Як писали ЗМІ, справжньою причиною нібито була передача Кривенком підозрюваному Руслану Журилу даних про розслідування. Зустріч цих осіб зафільмували детективи НАБУ. Коли запис показали Кривенку, той вирішив негайно звільнитися.

Лінію захисту адвокат вибудував в оригінальний спосіб. Розпочав із того, що «видатні державні діячі не з’являються на пустому місці».

«Це результат поту і крові. Можна стверджувати, що Вінстон Черчилль, Нельсон Мандела не просто так з’явилися. Ці діячі до приходу на державну службу досягли успіхів в інших сферах… Хто такий Валентин Резніченко? Це людина, яка прийшла на державну службу, зробивши себе. Він працював віцепрезидентом «Українського медіа холдингу», де налічувалося 100 тис. співробітників… І Валентин Михайлович із поважної посади прийшов на державну службу (у лютому 2015 року президент Петро Порошенко призначив Валентина Резніченка головою Запорізької ОДА – «Главком»). Звідси риторичне запитання: Чи потрібен був Резніченко державній службі, чи державна служба була потрібна Резніченку? Я вважаю, що саме Резніченко був потрібен держслужбі, оскільки він був ефективним менеджером», – розсипав дифірамби адвокат Кривенко.

Cторона захисту відкинула твердження прокурора про збитки у розмірі понад 286 млн грн. На думку юристів підозрюваного, на середину жовтня 2022 року в Україні був відсутній жодний нормативний документ, який зобов’язував би замовника та підрядника визначати середню вартість будівельних матеріалів на основі моніторингу цін, що здійснює Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури».

Пояснення адвоката Кривенка, чому ремонтувалися місцеві дороги Дніпропетровщини у перший рік масованої навали окупантів, зводилися до того, мовляв, обласна влада створила умови, щоб ЗСУ швидко перекидали на фронт техніку та боєприпаси.

Окремо захист відреагував на інформацію про картку Огійка, якою нібито користується дівчина Резніченка. За їхніми аргументами, Яна Хланта фізично не могла здійснювати покупки, оскільки відпочивала у Греції, а в цей момент з картки Огійка списувалися кошти у Лас-Вегасі. При цьому захист промовчав щодо трансакції у магазині Comfy…

В цілому, адвокати наполягали на невинуватості їхнього клієнта і просили суд не задовольняти клопотання прокурора про взяття під варту Валентина Резніченка. Треба визнати: у підсумку суд дослухався до сторони захисту і призначив 30 млн грн застави для підозрюваного ексголови ОДА.

Компанія Хланти. Як замітилися сліди

Після того, як на початку листопада 2022 року вийшла серія журналістських розслідувань про корупцію на ремонті доріг Дніпропетровської області (до цього про це систематично сигналізували «Наші гроші», які моніторять держзакупівлі), ТОВ «Будінвест Інжиніринг» покинули близькі до Валентина Резніченка особи. Першою пішла співвласниця і фітнес-тренерка Яна Хланта. Це відбулося 9 листопада 2022 року.

Після серії журналістських розслідувань першою скандальну фірму з Дніпра покинула співвласниця і фітнес-тренерка Яна Хланта дані Youcontrol

Крім цього, внесок до статутного фонду підприємства у розмірі 514,5 тис. грн, яким володіла Хланта, опинився в активі іншого співвласника «Будінвест Інжинірингу» Павла Чухна.

27 червня 2024 року у скандальну компанію зайшов громадянин Литви Грамба Лаурінас. Він одноосібно зосередив контроль за статутним фондом ТОВ «Будінвест Інжиніринг» у розмірі 1,05 млн грн, який до цього рахувався за вищезгаданим Павлом Чухном і директором фірми Дмитром Літнаровичем.

На початку липня 2024-го ТОВ «Будінвест Інжиніринг» отримало нового власника – ним став громадянин Литви Грамба Лаурінас дані Youcontrol

На початку липня литовець юридично став власником компанії з Дніпра.

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Опосередковано у справі з «розпилу» грошей на дороги Дніпропетровщини проскочили згадки про тіньового куратора проєкту «Велике будівництво» і колишнього позаштатного радника Резніченка Юрія Голика. Прокурор підтвердив загальновідомий факт, що у 2021 році Голик, Резніченко та Хланта разом виїжджали за кордон.

Опосередковано у справі з «розпилу» грошей на дороги Дніпропетровщини проскочили згадки про тіньового куратора проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика фото з відкритих джерел

Ще у телефоні Голика слідство натрапило на його переписку з невідомою особою, де серед іншого була така фраза: «Адвокати мають усе порєшать».

Що малося на увазі, невідомо. Наразі Голику не оголошувалася підозра, однак ним тісно займаються детективи НАБУ у кримінальному провадженні щодо витоку документів, пов’язаних з розслідування фактів корупції під час реалізації «Великого будівництва». Зі свіжого: апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала три телефони iPhone, якими користується Юрій Голик…

Віталій Тараненко, «Главком»