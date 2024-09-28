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Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці
Кадировці кажуть, що умовами утримання задоволені
фото: скріншот із відео

Щоранку чеговий із фельдшером роблять обхід камер, якщо комусь потрібні ліки, їх видають

Свіжий ремонт у камерах, електрочайники та телевізори, двоярусні ліжка, чиста постіль і навіть своя бібліотека. У таких умовах утримують на Сумщині кадировців, яких узяли в полон у Курській області. Про це йдеться у сюжеті «Факти тижня ICTV». Окупанти також повноцінно харчуються.

«Ми кашу їмо, борщ, чай дають, хліб, салат. Сніданок, обід, вечеря – триразове харчування. Прогулянка – пів години, душ. Одяг дали, постіль міняють», – розповідає полонений Магомед.

Кадировці зізнаються – удома їх лякали, говорили – якщо потрапиш у полон, тобі будуть відрізати органи. Однак ставлення дуже добре.

Їжу приносять у камеру, прибирають окупанти після себе власноруч. В установі з полоненими працює психолог. Також щоранку чеговий із фельдшером роблять обхід камер, якщо комусь потрібні ліки, їх видають.

Раніше повідомлялося, що у Курській області Росії ЗСУ взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат».

Також командир спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині.

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Теги: окупанти полон ремонт бібліотека харчування психолог салат Курщина

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