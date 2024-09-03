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Стефанішина подала заяву про відставку – Стефанчук

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стефанішина подала заяву про відставку – Стефанчук
Ольга Стефанішина перебувала на посаді з 4 червня 2020 року
фото з відкритих джерел

За словами голови Верховної Ради, заяву буде розглянуто на одному пленарних засідань

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
 
«До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку», – йдеться у дописі.

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Стефанішина подала заяву про відставку – Стефанчук фото 1
фото: facebook/stefanchuk.official

Напередодні заяви на звільнення написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія.

Згодом народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін, а на Україну очікує «день звільнень, а післязавтра день призначень».

Як відомо, увечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Передумовою для цього стало рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Теги: міністр кадрові зміни Укренерго звільнення Ольга Стефанішина

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