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Відключення світла: «Укренерго» оновило графіки на 3 вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла: «Укренерго» оновило графіки на 3 вересня
Час застосування та обсяг заходів обмеження змінені»
колаж: glavcom.ua

Компанія оновила інформацію про заплановані відключення електроенергії у вівторок, 3 вересня

Сьогодні, 3 вересня, в Україні застосовуватимуться включення світла до кінця доби максимум у дві черги одночасно. Але тривалість ранкової було подовжено вдвічі. Про це повідомляє пресслужба Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Так, у компанії оновили інформацію про заплановані відключення електроенергії у вівторок.

«Сьогодні, з вересня, час застосування та обсяг заходів обмеження змінені», – йдеться в заяві.

Відключення будуть діяти за таким графіком:

  • 6:00 – 12:00 – дві черги відключень,
  • 12:00 – 16:00 – одна черга відключень,
  • 16:00 – 24:00 – дві черги відключень,

«Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах», – додали в «Укренерго».

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Теги: обмеження відключення Укренерго відключення світла

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