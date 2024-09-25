Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн
Особлива гордість господарів – дубова дошка на підлозі
фото: dom.ria.com

Квартира здається уперше 

У Києві здається в аренду квартира вартістю 132 тис. 800 грн. Будинок розташований у Печерському районі столиці на вул. Андрія Верхогляда, мікрорайон Чорна Гора. Відповідне оголошення розташоване на сайті Dim.ria.

Як зазначається, помешкання розташоване неподалік станція метро Звіринецька (Дружби народів). У повідомленні наголошується, що це  перша здача квартири. 

Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн фото 1

«Пропонується квартира в аренду 113 м2 на 10 поверсі, ЖК «Новопечерські Липки», вул. Андрія Верхогляда, 16. Паркінг на мінус 1 поверсі на одну машину 19.8 м2. На поверсі у підʼїзді зроблений ремонт, тому наш поверх відрізняється від інших», – йдеться у повідомленні.

Як вказано в оголошені, квартира має дизайнерський ремонт. У ній обʼєднані кухня та гостьова 60 м2. Також у помешкані є дві спальні (21.6 м2 з гардеробом, та 17.5 м2).

Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн фото 2

Окрім цього у квартирі є:

  • два санвузли (сантехніка Burlington, італійська плитка Bardelli by Van der Hilst);
  • підлога дубовий масив;
  • повністю оснащена кухня (техніка Bosch, Electrolux);
  • стельові кондиціонери Daikin;
  • проєктор.

Приміром на сайті сантехніки Burlington вартість унітазу в середньому 22 тис. грн, а душових кабінок в середньому по 70 тис. грн. 

12 фото
На весь екран

Раніше повідомлялося, що у Києві продають маленьку квартиру площею всього 13 квадратів. Власники хотіли вмістити там все найпотрібніше, тому душ зробили в спальні

Теги: нерухомість квартира будинок ремонт метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту
Один із найбільших ударів по Україні. Постраждало 15 областей, є загиблі (фото, відео)
26 серпня, 18:39
Дуров налаштований знайти помешкання у Парижі
Стало відомо, що зробив Дуров відразу після звільнення під заставу
2 вересня, 14:24
Гроші росіян можуть витіснити британських фахівців із Дубаю
Росіяни стали загрозою для британських емігрантів у Дубаї – The Telegraph
11 вересня, 05:00
Ремонт триватиме до 22 жовтня
На пересадочних станціях столичного метро розпочнеться ремонт ескалаторів
10 вересня, 12:40
Сікорський разом із мером Львова відвідав місце нещодавнього ракетного удару
Сікорський прибув з візитом до України
13 вересня, 09:30
Захаращеність території біля станції метро «Шулявська» та відсутність асфальтного покриття – лише частина виявлених порушень Рахунковою палатою
Захаращеність, зловживання і саботаж. Аудитори шоковані тим, що коїться навколо метро Шулявська
13 вересня, 22:09
За останні пів року вартість квартир на вторинному ринку столиці знизилась на 8% в доларах
У якому районі столиці найдешевші квартири: аналіз ціни
17 вересня, 22:00
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12 осіб
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12 осіб
21 вересня, 23:52
Власники хотіли вмістити в квартирі все найпотрібніше, тому душ зробили в кімнаті
Який вигляд має найдешевша квартира в Києві з душовою кабінкою на кухні (фото)
23 вересня, 19:51

Новини

Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн
Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн
На Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу
На Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу
Лавра запускає проєкт зі збереження культурної спадщини
Лавра запускає проєкт зі збереження культурної спадщини
Підприємець з Фастівщини привласнив понад 300 тис. грн бюджетних коштів на облаштуванні укритів
Підприємець з Фастівщини привласнив понад 300 тис. грн бюджетних коштів на облаштуванні укритів
У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, постраждала дитина
У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, постраждала дитина
Київ спростив онлайн-процедуру оформлення вивісок
Київ спростив онлайн-процедуру оформлення вивісок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
22K
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту
19K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
18K
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
15K
П'ять обласних центрів. Нардепка повідомила про плани росіян на найближчі місяці

Новини

Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик
Сьогодні, 15:04
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua