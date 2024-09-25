Дубова підлога та два санвузли: яку квартиру можна орендувати у Києві за понад 100 тис. грн
Квартира здається уперше
У Києві здається в аренду квартира вартістю 132 тис. 800 грн. Будинок розташований у Печерському районі столиці на вул. Андрія Верхогляда, мікрорайон Чорна Гора. Відповідне оголошення розташоване на сайті Dim.ria.
Як зазначається, помешкання розташоване неподалік станція метро Звіринецька (Дружби народів). У повідомленні наголошується, що це перша здача квартири.
«Пропонується квартира в аренду 113 м2 на 10 поверсі, ЖК «Новопечерські Липки», вул. Андрія Верхогляда, 16. Паркінг на мінус 1 поверсі на одну машину 19.8 м2. На поверсі у підʼїзді зроблений ремонт, тому наш поверх відрізняється від інших», – йдеться у повідомленні.
Як вказано в оголошені, квартира має дизайнерський ремонт. У ній обʼєднані кухня та гостьова 60 м2. Також у помешкані є дві спальні (21.6 м2 з гардеробом, та 17.5 м2).
Окрім цього у квартирі є:
- два санвузли (сантехніка Burlington, італійська плитка Bardelli by Van der Hilst);
- підлога дубовий масив;
- повністю оснащена кухня (техніка Bosch, Electrolux);
- стельові кондиціонери Daikin;
- проєктор.
Приміром на сайті сантехніки Burlington вартість унітазу в середньому 22 тис. грн, а душових кабінок в середньому по 70 тис. грн.
Раніше повідомлялося, що у Києві продають маленьку квартиру площею всього 13 квадратів. Власники хотіли вмістити там все найпотрібніше, тому душ зробили в спальні
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