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На пересадочних станціях столичного метро розпочнеться ремонт ескалаторів: де та коли

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На пересадочних станціях столичного метро розпочнеться ремонт ескалаторів: де та коли
Ремонт триватиме до 22 жовтня
фото: kyivcity.gov.ua (ілюстративне)

Плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі № 4, що працює на підйом

11 вересня в переході між станціями «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» розпочнеться почерговий капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі № 4, що працює на підйом, та триватиме орієнтовно до 22 жовтня. Востаннє цей ескалатор капітально ремонтували у 2014 році.

«Ескалатори метрополітену – це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів. Відповідно до технологічних процесів, ці ремонти проводять орієнтовно раз на 10–12 років після пробігу у 150 тисяч кілометрів. У межах цих робіт ескалатор повністю розбирають, замінюють зношені запчастини та проводять інші необхідні роботи», – пояснили у КМДА.

Нагадаємо, ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться до 10 вересня. Зокрема, рух поїздів між станціями буде відновлено до 15 вересня.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська» триває завершальний етап відновлювальних робіт.

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Теги: метро Київ ремонт Україна

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