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Поблизу Хмельницька демонтують ринок-привид

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Поблизу Хмельницька демонтують ринок-привид
Розсошанський сільський голова Василь Дячок розповів про демонтаж ринку ТСЦ «Поділля»
фото: Суспільне Хмельницький

Процес знесення торгових кіосків майже завершено

У торговельно-сервісному центрі «Поділля», що на виїзді з Хмельницького, завершуються демонтажні роботи. ТСЦ «Поділля» свого часу міг би стати ефективною альтернативою речового ринку «толкучка» у Хмельницькому. У коментарі «Главкому» Розсошанський сільський голова Василь Дячок розповів, що демонтаж ринку ТСЦ «Поділля» розпочався восени 2024 року. Станом на сьогодні процес знесення торгових кіосків майже завершено.

ТСЦ «Поділля»
ТСЦ «Поділля»
фото з відкритих джерел

«Наша громада терпить шалені збитки від недоотримання орендної плати за земельну ділянку під ринком. Щомісячно ТСЦ «Поділля» сплачує 80 тис. грн податків за 20 га. Водночас за нинішніми мірками оренда 1 га землі може коштувати від 100 тис. грн і вище. Множимо на 20 гектарів і маємо 2 млн грн. Тобто стільки коштів кожного року втрачає місцевий бюджет», – наголосив посадовець.

Василь Дячок додав: раніше під ТСЦ «Поділля» було відведено близько 70 га. Через суди громада повернула приблизно 50 га у комунальну власність, виставила їх на аукціон і отримує орендну плату.

«На 2025 рік маємо амбітні плани: хочемо на аукціоні віддати в оренду всі землі, які раніше використовувало ТСЦ «Поділля». Зиск від цього для громади буде очевидним близько на 10 млн грн до бюджету», – зауважив він.

демонтаж ТСЦ «Поділля»
демонтаж ТСЦ «Поділля»
фото Суспільне Хмельницький

Сільський голова додав, що неподалік від земельної ділянки ТСЦ «Поділля» компанія «Нова пошта» орендує 10 га в громади. Цього року на цій ділянці планується будівництво кількох терміналів.

Як відомо, ТСЦ «Поділля» відкрили 28 липня 2007 року. Як повідомила Суспільному голова ради профспілки захисту підприємництва міста Хмельницького Надія Кнець, ціна одного кіоску коливалася від $20 тис. і вище. Місця на ринку купували не лише хмельничани.

«З Чернівців, з Києва, з Москви. Наші підприємці їздили за товаром навіть в Китай, літали, і там була реклама цього ринку, і там продавали місця. Ринок чого не пішов? Того, що він далеко від міста був. По-друге, вже втратив ринок як таку цінність та необхідність. Тому що тут прижиті місця, в місті люди, в місті робота», – розповіла Кнець.

Нагадаємо, Ексначальник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та син колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Олександр Крупа торік придбав п’ять житлових будинків і 14 земельних ділянок. 

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Теги: ринок Хмельницький

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