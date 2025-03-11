Обстріл мітингувальників у Хмельницькому під час Майдану: суд виправдав ексслужбовців СБУ

За версією слідства, Віктор Крайтор віддав наказ відкрити вогонь по протестувальниках у Хмельницькому, у 2014 році

Прокурор зазначив, що після виходу з нарадчої кімнати суддя оголосив виправдувальний вирок щодо обвинувачених через відсутність в їх діях складу кримінальних правопорушень

Сьогодні, 11 березня, суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк виніс виправдувальний вирок у справі колишнього очільника управління СБУ в Хмельницькій області Віктора Крайтора та співробітника спецпідрозділу «Альфа» Віталія Тарадая. Їх обвинувачували у причетності до обстрілу учасників акції протесту під будівлею СБУ в Хмельницькому в лютому 2014 року. Про це Watchers повідомив прокурор Ігор Калінін, інформує «Главком».

Йдеться про події 19 лютого 2014 року. За версією слідства, Крайтор віддав наказ відкрити вогонь по протестувальниках, а Тарадай виконав його, здійснивши постріли. Унаслідок цього загинули двоє людей, а десятеро отримали поранення.

Крайтору та Тарадаю інкримінували перевищення влади та службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК у редакції від 7 квітня 2011 року), вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 КК) та нанесення необережних тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ст. 128 КК).

Обвинувачення вимагало для Крайтора сім років позбавлення волі, для Тарадая – шість, а також заборону обіймати посади у правоохоронних органах та державних військових формуваннях протягом трьох років.

Прокурор зазначив, що після виходу з нарадчої кімнати суддя оголосив виправдувальний вирок щодо обвинувачених через відсутність в їх діях складу кримінальних правопорушень і недоведеність винуватості – щодо Тарадая.

У справі фігурували троє потерпілих: родичка загиблої Ірина Шеремет, а також двоє поранених – Олександр Полудніцин та Володимир Гаман. За даними слідства, інші поранені учасники протесту зазнали ушкоджень під час обстрілу з іншого входу до будівлі СБУ та в інший час. Водночас, як зазначив прокурор, слідству не вдалося встановити, хто саме спричинив ці поранення.

Двоє потерпілих подали цивільні позови щодо компенсації: Полудніцин вимагав 700 тис. грн, а Шеремет – 1 млн грн. Володимир Гаман позову не подавав. Однак суд відхилив обидва позови.

Адвокатка потерпілих Ольга Веретільник заявила, що має намір оскаржити вирок. Прокурор також буде оскаржувати вирок після отримання повного тексту судового рішення.

Нагадаємо, у червні співробітнику СБУ в Хмельницькому повідомили про підозру через постріли в активістів місцевого Майдану.

У Хмельницькому 19 лютого 2014 року біля будівлі управління Служби безпеки проводилася мирна акція протесту. Після загострення ситуації невідомі почали бити вікна у скляних дверях будівлі СБУ, через що силовикам віддали наказ застосувати зброю нібито через загрозу штурму. Унаслідок пострілів у натовп дві людини загинули та ще близько десятка дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Згодом начальник Хмельницького управління СБУ Віктор Крайтор взяв на себе відповідальність за наказ застосувати зброю проти мітингувальників. Крайтора затримали та взяли під варту, однак у 2015 році він вийшов на волю, його статус обвинуваченого змінили на свідка.