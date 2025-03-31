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Один із найстаріших ринків Києва знову відкрився для відвідувачів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Один із найстаріших ринків Києва знову відкрився для відвідувачів
Представники ринку наголошують на важливості збереження не лише будівлі, але й її неповторної атмосфери ринку зі столітніми традиціями та колоритом
фото: Валентин Мондриївський/Facebook

Адміністрація Бессарабського ринку гостинно запрошує всіх, хто звик купувати продукти на легендарному ринку

Київський Бессарабський ринок, який є пам’яткою архітектури національного значення, знову відкрили для відвідувачів після того, як Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» завершило інструментальні дослідження стану підлоги ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зазначається, що головною метою досліджень було з’ясувати технічний стан плити перекриття пам’ятки, щоб була можливість вчасно провести необхідні реставраційні роботи в разі потреби.

«Тепер очікуємо на висновки та рекомендації фахівців. Наразі всі роботи виконано виключно під пильним та професійним наглядом інспекторів Департаменту охорони культурної спадщини КМДА», – йдеться у повідомленні.

Представники ринку наголошують на важливості збереження не лише будівлі, але й її неповторної атмосфери ринку зі столітніми традиціями та колоритом.

«Наше спільне завдання зберегти будівлю Бессарабки, як перлину та візитівку Києва для майбутніх поколінь і в той же час залишити будівлі її неповторну атмосферу ринку із столітніми традиціями та колоритом», – йдеться у повідомленні. 

Адміністрація Бессарабського ринку гостинно запрошує всіх, хто звик купувати продукти на легендарному ринку, та повідомляє, що до Великодніх свят на відвідувачів чекають особливі смаколики.

Нагадаємо, Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон на продаж об’єкта незавершеного будівництва – дитячої уронефрологічної клініки в центрі Києва. Початкова ціна лота становить 7 469 304 грн, а сам аукціон запланований на 15 квітня 2025 року. 

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Теги: Київ ринок продукти

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