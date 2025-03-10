Фондовий ринок США падає через торгівельні війни Трампа – Bloomberg

На Волл-стріт панує напруженість, оскільки Трамп заявив, що американці можуть зіткнутися з «невеликим занепокоєнням» через торговельні конфлікти з Канадою, Мексикою та Китаєм

Американський фондовий ринок продовжує знижуватися на тлі занепокоєнь, що торговельні війни, які розпочав президент Дональд Трамп, можуть уповільнити економічне зростання США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що індекс Nasdaq 100 втратив 3,8%, що стало найбільшим падінням із 2022 року. Індекс S&P 500 також знизився на 2,6%, наближаючись до корекційного рівня. Він може вперше з листопада 2023 року закритися нижче 200-денної ковзної середньої, що перерве 336 сесій поспіль вище цієї довгострокової лінії підтримки.

Лише за дев’ять сесій ринок втратив 5% від свого максимуму, що стало найшвидшим падінням такого масштабу з лютого 2020 року, коли почалася пандемія COVID-19. Це вже позначилося на фінансовому стані найбагатших людей світу, які втратили мільярди доларів за кілька тижнів.

Падіння торкнулося й криптовалютного ринку – біткоїн за останній місяць знецінився майже на 20%.

На Волл-стріт панує напруженість, оскільки Трамп заявив, що американці можуть зіткнутися з «невеликим занепокоєнням» через торговельні конфлікти з Канадою, Мексикою та Китаєм. Економісти та аналітики переглядають свої прогнози, підвищуючи ймовірність економічного спаду в США, що може призвести до затяжного періоду нестабільності на фондовому ринку.

«Нижче 200-денної ковзної середньої відбуваються негативні зміни. Якщо ринок закриється нижче цього рівня два дні поспіль, це може означати завершення висхідного тренду S&P 500», – зазначив технічний аналітик і портфельний менеджер Financial Enhancement Group Ендрю Трешер.

Ринок пережив масштабну турбулентність у понеділок, 10 березня. Найбільші технологічні компанії в S&P 500 втратили 4,6% вартості. Акції Tesla Inc. обвалилися на 13%, що стало найгіршим показником з 2020 року. Особливо постраждали збиткові технологічні компанії, а портфель найбільш «коротких» акцій Goldman Sachs Group Inc. втратив 4,7%.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію, де мають відбутися українсько-американські переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Завтра, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні.

«Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру... Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру», – йдеться у датованому 6 березня дописі президента України, у якому Володимир Зеленський анонсував сьогоднішній візит.

Водночас американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії не тільки з представниками України, а й з посадовцями Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає джерело, цього тижня головні посадові особи адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

Як повідомлялося, Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій.