Нерухомість та мільйони гривень. Що задекларував син скандальної ексголови МСЕК Крупи

Олександр Крупа торік придбав п’ять житлових будинків і 14 земельних ділянок

Ексначальник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області та син колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Олександр Крупа торік придбав п’ять житлових будинків і 14 земельних ділянок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію колишнього посадовця.

Нерухомість

У 2024 році у селі Гнатівці Лісовогринівецької громади Крупа придбав п’ять земельних ділянок площею 20 тис. кв. м по 36,8 тис. грн, чотири – по 34,8 тис. грн. Крім того, Олександр Крупа придбав п’ять житлових будинків і стільки ж земельних ділянок у селі Шумівці Розсошанської громади. Також продовжує будівництво оселі площею 590 кв. м у Хмельницькому.

З 2024 року у спільній частковій власності Олександра і його дружини Катерини є будівля дискоклубу молодіжно-розважального комплексу. Вона розташована у центрі Хмельницького – парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Приміщення площею 1332,5 кв. м коштувало 1 млн 332 тис. 500 грн.

Гроші

Олександр Крупа задекларував, що заробив трохи більше 481 тис. Від Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області отримав 414 тис. 358 грн, від ТОВ «Солар-Інвест» – 66 тис. 667 грн. Сума дивідендів становила 2 млн 323 тис. 550 грн, процентів – 709 тис. 613 грн. За електричну енергію з альтернативних джерел ТОВ «Хмельницькенергозбут» заплатило йому 1 млн 310 тис. 399 грн.

Дохід від відчуження рухомого майна становив 3 млн грн, від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 9 млн 924 тис. 146 грн, від надання майна в оренду для ТОВ «Житниця Поділля» – 265 тис. 93 грн.

Олександр Крупа готівкою має 9 млн 900 тис. грн, 60 тис. євро, $450 тис. На банківських рахунках розміщено 3 мільйони 636 тис. 232 грн, $26,025 тис., 12,547 тис. євро.

Зазначено, що він вніс заставу 3 млн грн. Має право користуватися власністю матері Тетяни Крупи. Йдеться про земельну ділянку площею 400 кв. м і недобудований житловий будинок площею 205 кв. м у селі Рудківці Новоушицької громади.

Набута власність раніше

Ексочільник Пенсійного фонду Хмельниччини з 2012 року є власником квартири у Хмельницькому площею 67,3 кв. м, п'яти земельних ділянок різною площею, які придбав у різні роки, трьох легкових автомобілі. Серед них – Volkswagen Touareg 2013 року, Audi Q7 2016 року, ціна на той час становила 1 млн 200 тис. грн, і BMW X7 2022 року вартістю 2 млн 200 тис. грн.

Олександр Крупа вказав у декларації квартиру у Хмельницькому площею 105,9 кв. м на яку з 2016 року разом з дружиною і двома дітьми має право користування, але вона перебуває у власності його батька Володимира Крупи. Крім того, зазначив квартиру площею 67,4 кв. м, на яку має право користування разом з сім’єю з 2019 року, її власником є Микола Білокінь.

Бізнес

Олександр Крупа має корпоративні права, які передано в управління, у ТОВ «Техногума» (50% від загального капіталу вартістю 1 млн 250 тис. грн), ПП «Євросир» (100% від загального капіталу вартістю 505 тис. грн), ТОВ «Солар-Інвест» (50% від загального капіталу вартістю 2 млн 500 тис. грн).

Нагадаємо, що 31 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.