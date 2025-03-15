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Чинні прайс-кепи на електроенергію створюють значні перешкоди для імпорту електроенергії в Україну – депутатка

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Чинні прайс-кепи на електроенергію створюють значні перешкоди для імпорту електроенергії в Україну – депутатка
Депутатка також закликала до перегляду цінової політики на ринку електроенергії
фото: depositphotos.com

Цінові обмеження на ринку електроенергії блокують можливості імпорту – народна депутатка

Поточні прайс-кепи на ринку електроенергії України перешкоджають імпорту та загрожують енергетичній безпеці країни. Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб під час засідання Комітету з енергетики Верховної Ради.

За її словами, цінові обмеження роблять український ринок менш привабливим для імпортерів електроенергії. Це призводить до недостатнього використання доступних можливостей імпорту, що може спричинити дефіцит електроенергії у країні.

«Саме встановлені прайс-кепи заважають зараз імпортерам заходити до нас на ринок», – пояснила Гриб.

Депутатка також закликала до перегляду цінової політики на ринку електроенергії.

Нагадаємо, що на засіданні 4 грудня Регулятор почав процедуру перегляду граничних цін на енергоринку, але остаточного рішення поки не ухвалили.

Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження, оскільки вони є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.

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Теги: НКРЕКП ринок Вікторія Гриб обмеження імпорт енергетика електроенергія

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