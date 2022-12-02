Естонія та Литва випустили монети, присвячені Україні (фото, відео)

Країни запустили в обіг монети на знак підтримки України

Колекційні монети ввійшли в обіг Естонії та Литви. Більша частина коштів, отриманих від продажу монет, буде перерахована Нацбанку України для збору гуманітарної допомоги, а також на підтримку української боротьби за свободу.

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Естонія випустила 2 млн додаткового накладу монет номіналом €2. На них є напис Slava Ukraini та зображені пшеничне колося й дівчина як символ ніжності, яка захищає пташку в руці. Дизайн монети розробила молода біженка з Харкова Дарія Тітова, яка навчається в Естонській академії мистецтв.

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«Ця монета нагадує людям, що свобода є найвищою цінністю, і вона дається дуже дорогою ціною. Україна зараз веде війну ціною життів власного народу за спільні цінності європейського культурного простору, і ми маємо продовжувати підтримувати їх у цьому», – сказав голова Банку Естонії Мадіс Мюллер.

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Монети були презентовані влітку і випущені тиражем 40 тис., тоді Естонія передала Україні €350 тис.

Литовські колекційні монети номіналом €10 випущені тиражем 5000 штук. Загальна вартість монети – €96,80. Авторка дизайну – українська художниця Світлана Матвієнко, яка використала у своїй художній композиції візерунки українських тканин, які стають алюзією на полотно, яке використовується протягом усього життєвого циклу людини – від народження до смерті.

Монети, присвячені боротьбі України за волю, стилізовано під вишивку з символами герба Литви та українського тризуба. На зворотному боці монети зображено руки, які символічно обіймають Україну. На бічній частині срібної монети викарбувано девіз видатного українського поета Тараса Шевченка: «Встане правда! Встане воля!».

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Нагадаємо, що влітку Ватикан презентував срібну монету, присвячену Україні. Кошти, отримані від продажу медалі пішли на допомогу українцям, які постраждали від війни. До того ж напередодні випустити колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний, вирішили й США.