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    Події в Україні

    Маріуполь не піде на співпрацю з окупантами. Місцеві депутати звернулися до світу

    Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ в Маріуполі &ndash; геноцидом - Маріуполь не піде на співпрацю з окупантами. Місцеві депутати звернулися до світу
    Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ в Маріуполі – геноцидом
    фото з відкритих джерел

    Маріупольська міська рада засудила воєнні злочини РФ проти жителів міста

    Маріупольська міська рада засудила воєнні злочини Росії проти жителів Маріуполя, відкинувши можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами. Про це йдеться у повідомленні Міськради у Телеграм.

    «На позачерговій сесії місцеві депутати звернулася до світової спільноти з призивом об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації. Також дії російської федерації в Україні та Маріуполі зокрема пропонується визнати геноцидом українського народу», - йдеться у повідомленні.

    Головні тези звернення:

    • Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії Російської Федерації в Маріуполі – геноцидом українського народу.
    • Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії російської федерації як військові злочини, а президента РФ Володимира Путіна – військовим злочинцем.
    • Рішуче засуджуємо масову депортацію жителів Маріуполя в Росію при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мірного населення з Маріуполя.
    • Зазначаємо, що єдиною легітимною місцевою владою Маріуполя є обрані маріупольцями під час законних виборів міський голова та депутати міської ради. Також рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які форми співпраці з військами російської федерації або з колаборантами, які зрадили свою державу та свій народ.
    • Закликаємо світову спільноту об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації жителів Маріуполя
    • Наголошуємо, Маріуполь був, є і залишається українським містом

    Нагадаємо, Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним для виїзду особистим транспортом. Напередодні у мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі. На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.

    Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

    Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь не піде на співпрацю з окупантами. Місцеві депутати звернулися до світу