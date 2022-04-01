Маріуполь не піде на співпрацю з окупантами. Місцеві депутати звернулися до світу

Маріупольська міська рада засудила воєнні злочини РФ проти жителів міста

Маріупольська міська рада засудила воєнні злочини Росії проти жителів Маріуполя, відкинувши можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами. Про це йдеться у повідомленні Міськради у Телеграм.

«На позачерговій сесії місцеві депутати звернулася до світової спільноти з призивом об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації. Також дії російської федерації в Україні та Маріуполі зокрема пропонується визнати геноцидом українського народу», - йдеться у повідомленні.

Головні тези звернення:

Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії Російської Федерації в Маріуполі – геноцидом українського народу.

Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії російської федерації як військові злочини, а президента РФ Володимира Путіна – військовим злочинцем.

Рішуче засуджуємо масову депортацію жителів Маріуполя в Росію при повному блокуванні міжнародної гуманітарної допомоги та зусиль центральної та місцевої влади щодо повної евакуації мірного населення з Маріуполя.

Зазначаємо, що єдиною легітимною місцевою владою Маріуполя є обрані маріупольцями під час законних виборів міський голова та депутати міської ради. Також рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які форми співпраці з військами російської федерації або з колаборантами, які зрадили свою державу та свій народ.

Закликаємо світову спільноту об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації жителів Маріуполя

Наголошуємо, Маріуполь був, є і залишається українським містом

Нагадаємо, Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним для виїзду особистим транспортом. Напередодні у мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі. На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.

Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

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