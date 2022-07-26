ЗСУ ліквідували майже 40 тис. окупантів, – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку
Збройні сили України протягом доби ліквідували 170 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39 870 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано;
- танків – 1737 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 3959 (+9) од;
- артилерійських систем – 880 (+4) од;
- РСЗВ – 258 (+1) од;
- засоби ППО – 117 (+1) од;
- літаків – 222 (+0) од;
- гелікоптерів – 189 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3);
- крилаті ракети – 174 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3) од;
- спеціальна техніка – 75 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.
Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 липня читайте тут.