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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували майже 40 тис. окупантів, – Генштаб

    Українські бійці знищили&nbsp;3959 ворожих бойових броньованих машин - ЗСУ ліквідували майже 40 тис. окупантів, – Генштаб
    Українські бійці знищили 3959 ворожих бойових броньованих машин
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    Збройні сили України протягом доби ліквідували 170 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39 870 бійців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано;
    • танків – 1737 (+7) од;
    • бойових броньованих машин – 3959 (+9) од;
    • артилерійських систем – 880 (+4) од;
    • РСЗВ – 258 (+1) од;
    • засоби ППО – 117 (+1) од;
    • літаків – 222 (+0) од;
    • гелікоптерів – 189 (+1) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3);
    • крилаті ракети – 174 (+0);
    • кораблі /катери – 15 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3) од;
    • спеціальна техніка – 75 (+2).

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    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували майже 40 тис. окупантів, – Генштаб