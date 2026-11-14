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Філашкін дав прогноз, чи будуть тепло та світло в Краматорську і Слов’янську цієї зими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Філашкін дав прогноз, чи будуть тепло та світло в Краматорську і Слов’янську цієї зими
Вадим Філашкін: з літніми людьми проводять роз'яснювальну роботу про необхідність евакуації
фото: пресслужба Донецької ОВА

Опалювальний сезон у прифронтових містах значно ускладнений – через обстріли й пошкодження інфраструктури

Опалювальний сезон у Краматорську та Слов’янську проходить у складних умовах через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. Якщо відновити стаціонарне електропостачання не вдасться, котельні можуть підключити до резервних генераторів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому».

За словами Філашкіна, обласна та місцева влада разом із рятувальниками роблять усе можливе, щоб забезпечити теплом жителів прифронтових міст. Водночас подальша ситуація залежатиме від розвитку бойових дій, інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру та інших безпекових чинників.

Для жителів, які залишилися без централізованого опалення, громади також підготували альтернативні засоби обігріву – буржуйки та булер’яни. За потреби та зверненнями людей їх можуть надати для обігріву приміщень.

Очільник ОВА наголосив, що прогноз щодо електропостачання наразі залишається орієнтовним і може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині триває обов’язкова евакуація дітей разом із батьками або законними представниками з громад Краматорського району, які перебувають під загрозою через наближення фронту. Станом на 10 листопада 2026 року у 15 населених пунктах тут залишаються 1273 дитини.

Також Вадим Філашкін повідомив, що станом на початок листопада під контролем української влади перебуває орієнтовно 26,3% території Донецької області.

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Теги: Слов’янськ Донеччина опалення війна електроенергія обстріл

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