Наводила російські дрони на склади з пальним: затримано агентку ФСБ у Дніпрі

Співробітники СБУ завчасно викрили підозрювану та затримали її за місцем проживання

Жінка розвідувала місця зберігання пально-мастильних матеріалів та об’єкти обслуговування військової техніки, а для відеофіксації придбала ІР-камеру

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі місцеву жительку, яка, за даними слідства, працювала на російську ФСБ та збирала інформацію для підготовки ударів по паливній інфраструктурі й логістичних об’єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами справи, жінка виконувала завдання російських спецслужб із виявлення складів пально-мастильних матеріалів та об’єктів, де обслуговують і відновлюють військову техніку. Отримані координати вона мала передавати ворогу для наведення російських реактивних дронів.

Слідство встановило, що агентка об’їжджала Дніпро та прилеглі райони на власному автомобілі, шукаючи місця зберігання пального. Також вона фотографувала технологічні приміщення, поблизу яких помічала автомобілі українських військових. Таким чином жінка намагалася виявити об’єкти технічного забезпечення ЗСУ.

Згодом фігурантка придбала ІР-камеру, яку планувала встановити у своєму автомобілі. За задумом, пристрій мав спростити відеофіксацію об’єктів і передавання зібраної інформації російському куратору.

Співробітники СБУ завчасно викрили підозрювану та затримали її за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили ІР-камеру, планшет і чотири смартфони, які, за даними слідства, використовувалися для збору інформації та зв’язку з ФСБ.

Як з’ясували правоохоронці, жінка потрапила в поле зору російських спецслужб через матір, яка проживає на тимчасово окупованій території Донецької області. Для спілкування з куратором агентка використовувала анонімний чат у месенджері.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення вини жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння головнокомандувача викрила російського агента у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ФСБ контрактник, який наводив удари росіян на об’єкти українських військ на південному фронті.