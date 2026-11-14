Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Яка територія Донецької області перебуває під контролем України. Голова ОВА назвав відсоток

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Яка територія Донецької області перебуває під контролем України. Голова ОВА назвав відсоток
Очільник ОВА сказав, що вісім громад Донецької області окуповані частково
фото: «Суспільне Донбас»

41 територіальна громада повністю перебуває під тимчасовою окупацією

Станом на початок листопада під контролем української влади перебуває орієнтовно 26,3% території Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому».

За словами Філашкіна, 41 територіальна громада області повністю перебуває під тимчасовою окупацією Росії. З них 20 окуповані ще з 2014 року.

Очільник Донецької ОВА додав, що ще вісім громад окуповані частково. Водночас 13 громад віднесено до територій активних бойових дій, а чотири – до територій можливих бойових дій.

Нагадаємо, у середині жовтня Путін під час відвідування пункту управління російських військ заявив, що від початку 2026 року армія РФ нібито захопила близько 6,5 тис. кв. км української території та 310 населених пунктів. Тоді ж очільник Кремля стверджував, що Україна контролює лише приблизно 10% Донецької та 16,5% Запорізької областей.

Водночас очільник українського МЗС Андрій Сибіга спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що під контролем України нібито залишилося лише 10% Донбасу. 

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував можливість передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Глава держави поставив під сумнів, що територіальні поступки здатні зупинити Володимира Путіна. Він нагадав, що Кремль виправдовував вторгнення нібито захистом російськомовного населення Донбасу, однак російські війська згодом намагалися захопити Київ, а на окупованих територіях вбивали й катували мирних жителів.

Читайте також:

Теги: Донеччина війна окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал СБУ Сергій Дука підозрюється в особливо тяжкому злочині
Справа генерала Дуки. Суддю насторожив звук перезарядження зброї під час обшуку
Вчора, 13:00
Ситуація на фронті 10 листопада
116 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 листопада 2026
10 листопада, 22:29
Унаслідок російської атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури
Удар по цивільному підприємству на Вінниччині: загинуло двоє людей
10 листопада, 10:25
Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою
Повернення викрадених Росією дітей. Зеленський повідомив про домовленості з Андоррою
5 листопада, 16:13
Противник намагався розширити зону контролю в межах Вовчанської громади, але план окупантів провалився
Росія зазнала значних втрат у боях із прикордонниками: названо кількість убитих і полонених окупантів
4 листопада, 16:25
Путін спробував використати переговори зі США проти Європи
Експосол Стефанішина назвала цілі Путіна у переговорах зі США
3 листопада, 08:05
ЗСУ завдають успішних ударів по найбільшим датацентрам РФ
Путін підписав терміновий указ через критичні удари по російських датацентрах
2 листопада, 16:59
Спецслужбам вдалося затримати росіян-втікачів
Російські військові замаскувалися під цивільних та прямували до Києва: деталі спецоперації СБУ
28 жовтня, 10:20
Київ зазнав балістичної атаки
Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм
19 жовтня, 07:52

Суспільство

Яка територія Донецької області перебуває під контролем України. Голова ОВА назвав відсоток
Яка територія Донецької області перебуває під контролем України. Голова ОВА назвав відсоток
Ворог змінив тактику. Експерт пояснив, навіщо військовим спрощений доступ до дахів будинків
Ворог змінив тактику. Експерт пояснив, навіщо військовим спрощений доступ до дахів будинків
Зеленський пояснив, чому досі не призначив нового генпрокурора
Зеленський пояснив, чому досі не призначив нового генпрокурора
РФ знайшла спосіб обходити РЕБ: чим небезпечні модернізовані «Іскандери»
РФ знайшла спосіб обходити РЕБ: чим небезпечні модернізовані «Іскандери»
Був барменом, а після мобілізації став оператором дронів. Згадаймо Віталія Севастьянова
Був барменом, а після мобілізації став оператором дронів. Згадаймо Віталія Севастьянова
РЕБ та РЕР на даху: чи стає житловий будинок мішенню для ворога? Авіаексперт розвіяв побоювання
РЕБ та РЕР на даху: чи стає житловий будинок мішенню для ворога? Авіаексперт розвіяв побоювання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
148K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua