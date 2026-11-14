Яка територія Донецької області перебуває під контролем України. Голова ОВА назвав відсоток

Очільник ОВА сказав, що вісім громад Донецької області окуповані частково

41 територіальна громада повністю перебуває під тимчасовою окупацією

Станом на початок листопада під контролем української влади перебуває орієнтовно 26,3% території Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому».

За словами Філашкіна, 41 територіальна громада області повністю перебуває під тимчасовою окупацією Росії. З них 20 окуповані ще з 2014 року.

Очільник Донецької ОВА додав, що ще вісім громад окуповані частково. Водночас 13 громад віднесено до територій активних бойових дій, а чотири – до територій можливих бойових дій.

Нагадаємо, у середині жовтня Путін під час відвідування пункту управління російських військ заявив, що від початку 2026 року армія РФ нібито захопила близько 6,5 тис. кв. км української території та 310 населених пунктів. Тоді ж очільник Кремля стверджував, що Україна контролює лише приблизно 10% Донецької та 16,5% Запорізької областей.

Водночас очільник українського МЗС Андрій Сибіга спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що під контролем України нібито залишилося лише 10% Донбасу.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував можливість передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Глава держави поставив під сумнів, що територіальні поступки здатні зупинити Володимира Путіна. Він нагадав, що Кремль виправдовував вторгнення нібито захистом російськомовного населення Донбасу, однак російські війська згодом намагалися захопити Київ, а на окупованих територіях вбивали й катували мирних жителів.