Головна Скотч Життя
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Екснардеп Томенко пояснив, навіщо взяв аскезу на 90 днів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Томенко вирішив на 90 днів відмовитися від алкоголю та обмежити себе в інших речах, поки триватиме збір підписів під петицією
фото: скріншот із відео

Томенко відмовився від алкоголю на три місяці, і причина – не проблеми зі здоров’ям

Колишній народний депутат Микола Томенко оголосив 90-денну відмову від алкоголю. Так він вирішив мотивувати себе активніше працювати над збором підписів під новою петицією – «Захистити Україну від українофобії та ідеології «русского міра». Про це Томенко розповів в ефірі YouTube-каналу «Думай», інформує «Главком».

Петиція стосується запобігання проявам українофобії, протидії їм та відповідальності за україноненависництво. Томенко пояснює її появу переконанням, що війна з Росією не завершиться остаточно, доки в Україні зберігатиметься вплив російської ідеології.

«Моя петиція – це фактично поклик до того, що я хочу, щоб ця була остання війна. А остання війна буде, коли не буде домінувати п'ята колона російська», – сказав він.

На думку ексдепутата, протидія російському впливу має стосуватися не лише військової сфери. Він наголосив на важливості захисту української мови, культури, церкви та національної ідентичності.

«Поки ми не виграли війну за історію України, за українську мову, культуру, за українську церкву, доти в нас рецидив війни буде зберігатися», – заявив Томенко.

Він також зазначив, що не розраховує лише на зовнішні гарантії безпеки. На його переконання, захистом України має бути сильна держава з власною ідеологією, потужною армією та некорумпованою економікою.

Окремо Томенко розповів про труднощі з приверненням уваги до своїх ініціатив. Він стверджує, що його неохоче висвітлюють медіа, пов'язані з попередньою та нинішньою владою, і порівнює цю ситуацію з практикою «темників» часів Віктора Медведчука. За його словами, формальних вказівок редакціям уже немає, однак певних політиків і досі можуть не показувати в новинах.

«Я сам себе вмотивовую на якісь дії, тому що мені сьогодні не просто впливати на прийняття рішень», – пояснив ексдепутат.

Саме тому він вирішив на 90 днів відмовитися від алкоголю та обмежити себе в інших речах, поки триватиме збір підписів під петицією.

Раніше колишній народний депутат Микола Томенко сходив на «тихе полювання». Він побував у лісі та зібрав чимало грибів.

Читайте також:

Теги: депутат війна Микола Томенко держава петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З Америкою Кремль хоче отримати послаблення тиску до того, як почне говорити з Україною
Дві доріжки переговорів Кремля. Який вибір стоїть перед США та Україною
30 жовтня, 16:16
Україна застосовує Starshield для захисту власної території, а також для логістики
Хто блокував Starlink? Зеленський оцінив ситуацію
28 жовтня, 09:42
Богдан Бенюк: «Прихильники російської мови йдуть на конфлікти, вони дуже настирливі й принципові»
«Треба жорсткі штрафи». Бенюк пояснив, якою має бути українізація
27 жовтня, 11:33
Російський безпілотник влучив у складську будівлю підприємства
Рятувальники показали наслідки російського удару по Харківщині
24 жовтня, 23:23
Проблеми зі Starshield також ускладнили використання дронів-перехоплювачів
Україна втратила зброї на $1 млн через обмеження Starlink – NYT
21 жовтня, 20:10
Український військовий стежить за небом у центрі майже безлюдної Дружківки. Тут постійна загроза ударів FPV-дронів. Донбас, 13 вересня 2026 року
«Щоб того Путіна розірвало». Репортаж із Дружківки, яку доруйновує російська армія
20 жовтня, 17:05
Москва збільшила бюджетні витрати
Кремль вичерпав річний план дефіциту бюджету – розвідка
19 жовтня, 08:02
Наслідки російської атаки у Києві 16 серпня 2026 року
Петиція про відбудову книжкового ринку на «Почайній» провалилася: підсумки голосування
16 жовтня, 12:37
Каллас вважає, що нафтові доходи РФ мають бути обмежені
Каллас пояснила, чому важливо бити по російських НПЗ
15 жовтня, 13:10

Життя

Екснардеп Томенко пояснив, навіщо взяв аскезу на 90 днів
Екснардеп Томенко пояснив, навіщо взяв аскезу на 90 днів
Маркус розповів про батьківство та дружину-детективку НАБУ
Маркус розповів про батьківство та дружину-детективку НАБУ
Скільки коштує життя у Німеччині? Українка назвала список витрат
Скільки коштує життя у Німеччині? Українка назвала список витрат
Вчителька-емігрантка назвала головні відмінності між школами в Німеччині та Україні
Вчителька-емігрантка назвала головні відмінності між школами в Німеччині та Україні
Арахамія здивував вишуканим образом у Білому домі (фото)
Арахамія здивував вишуканим образом у Білому домі (фото)
Виготовляла винищувачі під час Другої світової. 105-річна британка розкрила секрет довголіття
Виготовляла винищувачі під час Другої світової. 105-річна британка розкрила секрет довголіття

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
70K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
65K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою
64K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua