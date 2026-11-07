Екснардеп Томенко пояснив, навіщо взяв аскезу на 90 днів

Томенко вирішив на 90 днів відмовитися від алкоголю та обмежити себе в інших речах, поки триватиме збір підписів під петицією

Томенко відмовився від алкоголю на три місяці, і причина – не проблеми зі здоров’ям

Колишній народний депутат Микола Томенко оголосив 90-денну відмову від алкоголю. Так він вирішив мотивувати себе активніше працювати над збором підписів під новою петицією – «Захистити Україну від українофобії та ідеології «русского міра». Про це Томенко розповів в ефірі YouTube-каналу «Думай», інформує «Главком».

Петиція стосується запобігання проявам українофобії, протидії їм та відповідальності за україноненависництво. Томенко пояснює її появу переконанням, що війна з Росією не завершиться остаточно, доки в Україні зберігатиметься вплив російської ідеології.

«Моя петиція – це фактично поклик до того, що я хочу, щоб ця була остання війна. А остання війна буде, коли не буде домінувати п'ята колона російська», – сказав він.

На думку ексдепутата, протидія російському впливу має стосуватися не лише військової сфери. Він наголосив на важливості захисту української мови, культури, церкви та національної ідентичності.

«Поки ми не виграли війну за історію України, за українську мову, культуру, за українську церкву, доти в нас рецидив війни буде зберігатися», – заявив Томенко.

Він також зазначив, що не розраховує лише на зовнішні гарантії безпеки. На його переконання, захистом України має бути сильна держава з власною ідеологією, потужною армією та некорумпованою економікою.

Окремо Томенко розповів про труднощі з приверненням уваги до своїх ініціатив. Він стверджує, що його неохоче висвітлюють медіа, пов'язані з попередньою та нинішньою владою, і порівнює цю ситуацію з практикою «темників» часів Віктора Медведчука. За його словами, формальних вказівок редакціям уже немає, однак певних політиків і досі можуть не показувати в новинах.

«Я сам себе вмотивовую на якісь дії, тому що мені сьогодні не просто впливати на прийняття рішень», – пояснив ексдепутат.

Саме тому він вирішив на 90 днів відмовитися від алкоголю та обмежити себе в інших речах, поки триватиме збір підписів під петицією.

Раніше колишній народний депутат Микола Томенко сходив на «тихе полювання». Він побував у лісі та зібрав чимало грибів.