Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026
Дайджест новин 26 жовтня 2026 року
Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року, а Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво, яка передбачає, зокрема, обмін досвідом у сфері протидії безпілотникам. «Главком» зібрав головні події дня 26 жовтня.
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію
Верховна Рада 26 жовтня проголосувала за продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 293 народні депутати, а загальної мобілізації – 281 парламентар. Воєнний стан і мобілізація триватимуть до 29 січня 2027 року. Це вже 21-ше рішення про їх продовження від початку повномасштабного російського вторгнення.
Україна та Молдова підписали військову угоду
Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Домовленість відкриває можливості для обміну досвідом, зокрема у сфері протидії безпілотникам. Україна також запропонувала Молдові розширити співпрацю в межах Коаліції з розмінування. У Кишиневі наголосили на зацікавленості в українському бойовому досвіді та технологічних рішеннях для захисту від дронів.
Суд зменшив заставу Тимошенко у 125 разів
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання народної депутатки Юлії Тимошенко та зменшив розмір застави у справі про ймовірний підкуп народних депутатів.
Сума застави скоротилася з 33,28 млн грн до 266 тис. 240 грн – у 125 разів. Захист наполягав, що Тимошенко належно виконує процесуальні обов'язки, а ризики, на які раніше посилалося обвинувачення, зменшилися.
Зеленський ввів у дію рішення про кругову оборону міст
Президент Володимир Зеленський 26 жовтня підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Одне з них стосується організації кругової оборони українських міст. Другим рішенням передбачена актуалізація Стратегії національної безпеки України.
Уряд змінив правила бронювання військовозобов'язаних
Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Нові правила передбачають перевірку критеріїв, за якими підприємства отримують статус критично важливих, а також можливість його скасування.
Крім того, передбачено створення нового Координаційного центру.
Російський дрон атакував Павлоград
Російські війська атакували безпілотником Павлоград Дніпропетровської області.
Унаслідок удару одна людина загинула, ще семеро постраждали. Серед поранених – двоє 10-річних дівчаток. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
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