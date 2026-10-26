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Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 26 жовтня 2026 року

Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року, а Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво, яка передбачає, зокрема, обмін досвідом у сфері протидії безпілотникам. «Главком» зібрав головні події дня 26 жовтня.

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026 фото 1
скриншот із відео

Верховна Рада 26 жовтня проголосувала за продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 293 народні депутати, а загальної мобілізації – 281 парламентар. Воєнний стан і мобілізація триватимуть до 29 січня 2027 року. Це вже 21-ше рішення про їх продовження від початку повномасштабного російського вторгнення.

Україна та Молдова підписали військову угоду

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026 фото 2
фото: Інтерфакс

Україна та Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Домовленість відкриває можливості для обміну досвідом, зокрема у сфері протидії безпілотникам. Україна також запропонувала Молдові розширити співпрацю в межах Коаліції з розмінування. У Кишиневі наголосили на зацікавленості в українському бойовому досвіді та технологічних рішеннях для захисту від дронів.

Суд зменшив заставу Тимошенко у 125 разів

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026 фото 3
фото: glavcom.ua

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання народної депутатки Юлії Тимошенко та зменшив розмір застави у справі про ймовірний підкуп народних депутатів.

Сума застави скоротилася з 33,28 млн грн до 266 тис. 240 грн – у 125 разів. Захист наполягав, що Тимошенко належно виконує процесуальні обов'язки, а ризики, на які раніше посилалося обвинувачення, зменшилися.

Зеленський ввів у дію рішення про кругову оборону міст

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026 фото 4
колаж: ТСН, Голос

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Одне з них стосується організації кругової оборони українських міст. Другим рішенням передбачена актуалізація Стратегії національної безпеки України.

Уряд змінив правила бронювання військовозобов'язаних

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026 фото 5
колаж: ТСН, Суспільне

Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Нові правила передбачають перевірку критеріїв, за якими підприємства отримують статус критично важливих, а також можливість його скасування.

Крім того, передбачено створення нового Координаційного центру.

Російський дрон атакував Павлоград

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію, Україна та Молдова підписали військову угоду. Головне за день 26 жовтня 2026 фото 6
фото: ДСНС

Російські війська атакували безпілотником Павлоград Дніпропетровської області.

Унаслідок удару одна людина загинула, ще семеро постраждали. Серед поранених – двоє 10-річних дівчаток. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

 

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Теги: Україна воєнний стан окупанти війна

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