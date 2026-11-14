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На Донеччині понад 1200 дітей у зоні примусової евакуації: що буде з родинами, які відмовляються виїжджати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Донеччині понад 1200 дітей у зоні примусової евакуації: що буде з родинами, які відмовляються виїжджати
Усі залучені структури намагаються зберегти родини й водночас убезпечити дітей
фото: Поліція Донеччини

Вадим Філашкін: Якщо батьки категорично відмовляються, переховують дітей, є законний механізм їх вилучення із таких родин

На Донеччині триває обов’язкова евакуація дітей разом із батьками або законними представниками з громад Краматорського району, які перебувають під загрозою через наближення фронту. Станом на 10 листопада 2026 року у 15 населених пунктах тут залишаються 1273 дитини. Про це розповів керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому».

За словами Вадима Філашкіна, від початку обов’язкової евакуації, яка стартувала 7 квітня 2023 року, з визначених населених пунктів Донеччини вивезли близько 23 тисяч дітей. Загалом у 400 населених пунктах області вдалося забрати всіх неповнолітніх. Він запевнив, передусім із батьками проводять роз’яснювальну роботу та пояснюють, чому дітям необхідно виїхати з небезпечної території.

Якщо родина не може організувати виїзд самостійно, її супроводжують підрозділи «Білий янгол» та «Фенікс». Вони доправляють сім’ї до транзитного центру, де можна отримати матеріальну, медичну та соціальну допомогу. Там також допомагають знайти житло й організувати переїзд до безпечніших регіонів України.

Якщо ж батьки категорично відмовляються виїжджати, переховують дітей і свідомо наражають їх на небезпеку, законодавство передбачає механізм вилучення дітей із таких родин.

За словами керівника ОВА, після цього дітей не залишають без нагляду. Певний час ними опікуються соціальні працівники, паралельно шукають найближчих родичів в Україні, які могли б узяти дитину під опіку. У виняткових випадках її можуть тимчасово влаштувати до дитячого будинку сімейного типу – до того часу, поки батьки не погодяться на евакуацію.

Нагадаємо, у Краматорську та інших прифронтових населених пунктах Донеччини загострюється питання евакуації мирного населення. На тлі російських атак військовослужбовці та  журналісти закликають до термінового вивезення цивільних, зокрема людей похилого віку, маломобільних мешканців і родин із дітьми.

Раніше «Главком» повідомляв про розширення примусової евакуації родин із дітьми на Донеччині. Із 22 жовтня відповідне рішення охоплює всі 20 населених пунктів Краматорської та Слов'янської громад. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін пояснив його погіршенням безпекової ситуації та постійними російськими обстрілами. 

Також «Главком» писав про загрози, з якими стикаються волонтери під час евакуації цивільних із Донеччини. Керівниця евакуаційної групи Анна Елсбернд розповіла, що через російські безпілотники маршрути доводиться змінювати безпосередньо під час виїздів. Іноді волонтери змушені ховатися від дронів або чекати, доки мине загроза удару. 

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Теги: Донеччина діти війна евакуація

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