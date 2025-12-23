Головна Країна Події в Україні
Forbes назвав Буданова «найбільш поінформованим за столом переговорів щодо війни та миру»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Forbes назвав Буданова «найбільш поінформованим за столом переговорів щодо війни та миру»
Керівник ГУР Кирило Буданов

Буданов детально знає сравжні позиції Америки, Європи та Росії, – Forbes

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов є однією з найбільш поінформованих фігур за столом міжнародних переговорів щодо війни та миру, йдеться в авторській колонці журналіста та міжнародного оглядача Меліка Кайлана у виданні Forbes.

«Він – найбільш поінформована людина за столом переговорів, яка детально знає реальні позиції США, Європи та Росії», – пише автор, підкреслюючи: йдеться не лише про публічні заяви, а й про внутрішні домовленості, рівень громадського тиску в різних країнах, економічні та персональні чинники впливу.

У колонці підкреслюється, що очільник української розвідки добре розуміє приховані камені спотикання переговорного процесу та реальні вимоги всіх зацікавлених сторін. Саме професійна розвідка, зазначає автор, здатна зібрати й узагальнити величезний масив різнорівневої інформації, який формується одночасно у США, ЄС, Україні та Росії.

До слова, Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу. 

