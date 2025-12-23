Буданов детально знає сравжні позиції Америки, Європи та Росії, – Forbes

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов є однією з найбільш поінформованих фігур за столом міжнародних переговорів щодо війни та миру, йдеться в авторській колонці журналіста та міжнародного оглядача Меліка Кайлана у виданні Forbes.

«Він – найбільш поінформована людина за столом переговорів, яка детально знає реальні позиції США, Європи та Росії», – пише автор, підкреслюючи: йдеться не лише про публічні заяви, а й про внутрішні домовленості, рівень громадського тиску в різних країнах, економічні та персональні чинники впливу.

У колонці підкреслюється, що очільник української розвідки добре розуміє приховані камені спотикання переговорного процесу та реальні вимоги всіх зацікавлених сторін. Саме професійна розвідка, зазначає автор, здатна зібрати й узагальнити величезний масив різнорівневої інформації, який формується одночасно у США, ЄС, Україні та Росії.

