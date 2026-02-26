Головна Країна Події в Україні
Більшість цілей вдалося збити. Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Більшість цілей вдалося збити. Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
Унаслідок російського обстрілу зафіксовано влучання пʼяти балістичних ракет і 46 дронів
фото: ДСНС

Загалом українські військові збили або подавили понад 400 ворожих цілей

У ніч на 26 лютого російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах інфраструктури ударними безпілотниками, а також балістичними та крилатими ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував двома протикорабельними ракетами «Циркон» із тимчасового окупованого Криму, 11 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400» із Брянської, Ростовської областей РФ, 24 крилатими ракетами Х-101 з Вологодської області, двома керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та «Італмас».

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети «Циркон», чотири балістичні ракети «Іскандер-М/С-400», 24 крилаті ракети Х-101, дві керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Крім того, зафіксовано влучання пʼять балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

Більшість цілей вдалося збити. Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну фото 1

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України, випустивши 420 дронів та 39 ракет різних типів. Цілями окупантів стали обʼєкти критичної інфраструктури.

Так, російські терористи завдали удару по столиці. У Дарницькому районі окупанти пошкодили девʼятиповерховий будинок.

Харків теж зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, загарбники атакували Запоріжжя, а також вдарили по Полтавській області та масовано обстріляли Вінниччину.

До слова, у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. За медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік.

