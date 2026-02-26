Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Унаслідок обстрілів у Полтаві та області спалахнули пожежі
фото: ДСНС

За даними надзвичайників, від російської атаки ніхто не постраждав

У ніч на 26 лютого російські загарбники атакували Полтавську область. Зафіксовано влучання по промислових підприємствах і приватних домогосподарствах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок обстрілів пошкоджене технологічне обладнання та об’єкти виробництва, а також приватний житловий будинок і лінії електропередачі. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання фото 1
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання фото 2
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання фото 3
Рятувальники ліквідовують пожежі, які спалахнули через ворожі атаки
Рятувальники ліквідовують пожежі, які спалахнули через ворожі атаки
фото: ДСНС

Усі пожежі, які виникли через ворожі удари, ліквідовані. Інформація про загиблих і травмованих не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. За даними моніторингових каналів, цілями росіян стали підстанції, аеродром, ТЕЦ, ТЕС, об'єкт військово-промислового комплексу.

Так, у ніч проти 26 лютого російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. У Дарницькому районі росіяни пошкодили девʼятиповерховий будинок.

Як повідомлялося, Харків зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя.

До слова, у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. За медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік.

