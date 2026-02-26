Головна Країна Події в Україні
Зеленський про комбіновану атаку: РФ знову воювала проти критичної інфраструктури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами українського лідера, більшість випущених ворожих ракет вдалося збити, однак були і влучання
фото: ДСНС

Глава держави повідомив, що Росія цієї ночі випустила сотні «шахедів» та десятки ракет

Російська Федерація під час комбінованої атаки на Україну випустила 420 дронів, з яких більшість – «шахеди», і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних. Про це повідомляє «Главком» з посилання на президента Володимира Зеленського.

«Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти», – каже він.

Глава держави повідомив, що окупанти били по газовій інфраструктурі на Полтавщині, а також по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Президент зазначив, що більшість ворожих цілей вдалося збити завдяки вчасному постачанню Україні ракет для ППО про які було домовлено під час останнього «Рамштайну».

« Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. За даними моніторингових каналів, цілями росіян стали підстанції, аеродром, ТЕЦ, ТЕС, об'єкт військово-промислового комплексу.

Так, у ніч проти 26 лютого російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. У Дарницькому районі окупанти пошкодили девʼятиповерховий будинок.

Харків теж зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя, а також вдарили по Полтавській області та масовано обстріляли Вінниччину.

До слова, у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. За медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік.

