Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року
Нині триває 1464-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 235 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 68 авіаційних ударів, скинувши 222 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5271 дрон-камікадзе та здійснили 3222 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Лужки Сумської області; Покровське, Гаврилівка, Орли, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Островське, Чарівне, Залізничне, Трудове, Світла Долина, Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники відбили 12 атак противника. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 10 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у бік Зеленого та Лиману.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Новоєгорівки, Дробишевого, Лиману та в районі Мирного.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя та Платонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Росіяни п’ять разів намагались просунутися на позиції наших військ, у бік Рай-Олександрівки та в районах Бондарного й Міньківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 18 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 57 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник 36 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили вісім атак, в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Наші воїни зупинили одну атаку противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року фото 12

 Нагадаємо, триває 1464-й день повномасштабної війни в Україні.

