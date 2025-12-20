Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу

Країнам Європи слід бути готовими до нападу Росії вже у 2027 році

Росія скорегувала плани прямих військових дій проти європейських країн, перенісши готовність до них на 2027 рік. У межах своєї кампанії Москва хоче окупувати країни Балтії. Як інформує «Главком», про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав під час виступу на заході «Клубу LB».

Якщо країнам Балтії загрожує окупація, то Польщу, за словами Буданова, Росія розглядає «суто для ударів», для військової кампанії без захоплення.

Імовірний російський наступ голова ГУР пояснює площиною глибинних історично-психологічних травм і світоглядом росіян.

«Це такі фантомні болі, як їх називаю. З їхнього погляду, все абсолютно правильно. […] Для того щоб імперія – а вони себе бачать імперією – розвивалась, ти завжди маєш кудись рухатись для розширення свого впливу та території», – каже Буданов.

Однак на півночі, за полярним колом, та сході від Росії – США, а на півдні – Китай, то це «не варіант, бо буде боляче»: «Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, «зажерся», «хворий», «кволий» і «нерішучий».

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати, але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. До слова, російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія немає жодних причин для військового конфлікту з країнами Європи

Варто зазначити,що важливим результатом дослідження є зростання тривоги серед європейців щодо безпеки. 51% респондентів вважають, що Росія може розпочати війну проти їхньої країни в найближчі роки.