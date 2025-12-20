Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу
Імовірний російський наступ голова ГУР пояснює площиною глибинних історично-психологічних травм і світоглядом росіян
фото з відкритих джерел

Країнам Європи слід бути готовими до нападу Росії вже у 2027 році

Росія скорегувала плани прямих військових дій проти європейських країн, перенісши готовність до них на 2027 рік. У межах своєї кампанії Москва хоче окупувати країни Балтії. Як інформує «Главком», про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав під час виступу на заході «Клубу LB».

Якщо країнам Балтії загрожує окупація, то Польщу, за словами Буданова, Росія розглядає «суто для ударів», для військової кампанії без захоплення.

Імовірний російський наступ голова ГУР пояснює площиною глибинних історично-психологічних травм і світоглядом росіян.

«Це такі фантомні болі, як їх називаю. З їхнього погляду, все абсолютно правильно. […] Для того щоб імперія – а вони себе бачать імперією – розвивалась, ти завжди маєш кудись рухатись для розширення свого впливу та території», – каже Буданов.

Однак на півночі, за полярним колом, та сході від Росії – США, а на півдні – Китай, то це «не варіант, бо буде боляче»: «Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, «зажерся», «хворий», «кволий» і «нерішучий».

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати, але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. До слова, російський сенатор Олексій Пушков заявив, що Росія немає жодних причин для військового конфлікту з країнами Європи

Варто зазначити,що важливим результатом дослідження є зростання тривоги серед європейців щодо безпеки. 51% респондентів вважають, що Росія може розпочати війну проти їхньої країни в найближчі роки.

Читайте також:

Теги: росія Китай путін Європа окупація Кирило Буданов наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Reuters: Падіння нафтогазових прибутків стане відчутним для РФ у 2026 році
Reuters: Падіння нафтогазових прибутків стане відчутним для РФ у 2026 році
Сьогодні, 02:56
МОК ухвалив рішення про рекомендацію допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань юнацького віку
«Тиск, підкуп та шантаж». Міністр Бідний прокоментував скандальне проросійське рішення МОК
12 грудня, 11:19
МОК під керівництвом Кірсті Ковентрі повернув на міжнародні змагання символіку країн-агресорів
МОК дозволив використовувати російський прапор і гімн на міжнародних юнацьких турнірах
11 грудня, 19:21
Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
8 грудня, 16:16
Китайський винищувач агресивно відреагував на появу японських літаків
Китайські військові влаштували провокацію біля берегів Японії
7 грудня, 21:39
Росіяни заявляють про те, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО
Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
2 грудня, 14:46
Президент провів телефонну розмову з лідером Філіппін
Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
27 листопада, 13:38
Ймовірно уражено експериментальний літак А-60
Сили оборони вразили низку стратегічних об’єктів окупантів
25 листопада, 10:52
Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?
Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?
21 листопада, 18:10

Події в Україні

Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля
Путін воює не за територію: Зеленський пояснив мету Кремля
Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу
Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу
Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп
Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп
Російський генерал, що доповідав Путіну про «захоплення» Куп’янська, зник – Зеленський
Російський генерал, що доповідав Путіну про «захоплення» Куп’янська, зник – Зеленський
Спецтранспорт для бездоріжжя: «Сталевий фронт» передав 157-й бригаді квадроцикли та «штаб на колесах»
Спецтранспорт для бездоріжжя: «Сталевий фронт» передав 157-й бригаді квадроцикли та «штаб на колесах»
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек
СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua