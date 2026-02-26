На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий

Дорожньо-транспортна пригода сталася на залізничному переїзді у селі Дубівці

На одному із залізничних переїздів у Чернівецькій області зіштовхнулися тепловоз та легковий автомобіль. ДТП сталася у межах села Дубівці. Внаслідок аварії водій авто загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Чернівецькій області.

Зазначається, що рятувальники отримали від правоохоронців повідомлення про ДТП за участі автомобіля Kia Sorento та тепловоза. На місці аварії надзвичайники за допомогою спецінструментів деблокували тіло 48-річного чоловіка з понівеченого авто. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

