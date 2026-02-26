Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий
Рятувальники деблокували тіло 48-річного чоловіка з понівеченого авто
фото: ДСНС

Дорожньо-транспортна пригода сталася на залізничному переїзді у селі Дубівці

На одному із залізничних переїздів у Чернівецькій області зіштовхнулися тепловоз та легковий автомобіль. ДТП сталася у межах села Дубівці. Внаслідок аварії водій авто загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Чернівецькій області.

Зазначається, що рятувальники отримали від правоохоронців повідомлення про ДТП за участі автомобіля Kia Sorento та тепловоза. На місці аварії надзвичайники за допомогою спецінструментів деблокували тіло 48-річного чоловіка з понівеченого авто. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий фото 1
На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий фото 2
На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий фото 3
На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий фото 4

Нагадаємо, 24 лютого у Львівському районі прокурор наїхав на двох дітей на пішохідному переході. Одна дитина загинула на місці події, інша – у лікарні. За кермом автомобіля Skoda перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Руслан Кульчицький.

Аварія сталась у селі Смереків Львівського району близько 19:00 на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська». За попередньою інформацією, чоловік скоїв наїзд на брата та сестру. Загиблій дівчинці було 14 років, а її дев'ятирічний брат госпіталізований у тяжкому стані.

Читайте також:

Теги: ДТП Буковина Чернівецька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водія Mercedes затримано відповідно до ст. 208 КПК України
Трагедія у Тернополі: у нічній ДТП загинули двоє рятувальників ДСНС
22 лютого, 14:52
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
20 лютого, 05:55
Унаслідок ДТП травмованих доправили до медичних закладів для надання допомоги
На Чернігівщині внаслідок автотрощі травмувалися вісім людей (фото)
16 лютого, 05:52
Пряме врегулювання: як отримати виплату по автоцивілці у своєї страхової
Пряме врегулювання: як отримати виплату по автоцивілці у своєї страхової Реклама
10 лютого, 10:31
ЗМІ повідомляли, що Адам Кадиров після ДТП перебуває в реанімації
Кадиров уперше прокоментував ДТП, у яке потрапив його син
10 лютого, 06:34
Моторошна ДТП на Здолбунівській 25 квітня 2025року: у Києві зіштовхнулися два позашляховики
Поліція назвала основні причини аварій на Київщині у 2025 році
9 лютого, 11:19
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
6 лютого, 02:28
Зловмисники приховували шпигунську техніку у модернізований одяг
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 
27 сiчня, 17:33
Через аварію рух в напрямку столиці ускладнився
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
26 сiчня, 17:36

Події в Україні

На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий
На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий
Більшість цілей вдалося збити. Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
Більшість цілей вдалося збити. Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
Зеленський про комбіновану атаку: РФ знову воювала проти критичної інфраструктури
Зеленський про комбіновану атаку: РФ знову воювала проти критичної інфраструктури
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання
Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року
Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів
Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua