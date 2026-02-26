Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони
Сили оборони стримують спроби ворога охопити стратегічні міста
фото з відкритих джерел

Окупанти активізували зусилля з оточення Покровська. Збройні Сили України проводять контрзаходи: здійснюють аеророзвідку, додатково мінують територію та знищують дрони

Ситуація на Покровському напрямку станом на 26 лютого 2026 року залишається критично напруженою. Противник активізував зусилля з оточення Покровська та Мирнограда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі Угруповання військ «Схід».

Сили оборони повідомляють, що українські підрозділи протидіють цим намірам ворога. 

«Здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога. Силами оборони України здійснюються пошуково-ударні дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи», – йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, у Мирнограді та його околицях також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів. Противник відмовився від масованих танкових атак на користь постійного тиску піхотою, яка намагається просочуватися крізь шпарини в обороні.

Зауважимо, Покровськ і Мирноград є ключовими логістичними хабами всього Донбасу. Російське командування прагне змусити українські підрозділи відійти, погрожуючи оточенням.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 1 360 окупантів.

Також Сили оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління й логістичного забезпечення противника. Цього разу було застосовано, зокрема, і ракети Atacms. Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» (район н. п. Василівка Запорізької області). Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н. п. Приазовське (Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.

 

Читайте також:

Теги: війна ворог окупанти ЗСУ Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яка «чорна кішка» перебігла дорогу Єгипту та Туреччині?
Зближення Туреччини та Єгипту: стратегічний виграш України у глобальній грі
6 лютого, 20:31
Чому Росія мислить війною: ключ до розуміння імперської поведінки
Чому Росія мислить війною: ключ до розуміння імперської поведінки
19 лютого, 17:33
Іван Марчук не вірить, що за життя держава відкриє музей його імені: «Музей – марево, міраж, фата моргана»
На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші? Культурний фронт
27 сiчня, 10:00
Петро Котін, який отримував мільйлони гривень в «Енергоатомі», не полінувався забрати 200 тис. грн на оздоровлення
«Золотий парашут» Петра Котіна. Куди зник керівник «Енергоатома», якого згадують на плівках НАБУ? Наші гроші
Сьогодні, 10:15
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
«У Маямі через тиждень». Зеленський розказав про наступний етап переговорів із росіянами
7 лютого, 11:12
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
CNN: «Руйнівна ера» Трампа змушує Європу й Україну шукати шлях до виживання
13 лютого, 02:15
Пошкоджений будинов ув Обухівському районі
Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)
3 лютого, 08:56
Руслан Микула
Росії знадобиться не менше двох років, щоб окупувати Донеччину, – співзасновник DeepStateUA
9 лютого, 14:15
Росіяни просунулися на Донеччині
Росіяни просунулися на Донеччині
20 лютого, 12:44

Події в Україні

Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони
Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони
На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий
На Буковині тепловоз розчавив автомобіль: є загиблий
Більшість цілей вдалося збити. Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
Більшість цілей вдалося збити. Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну
Зеленський про комбіновану атаку: РФ знову воювала проти критичної інфраструктури
Зеленський про комбіновану атаку: РФ знову воювала проти критичної інфраструктури
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання
Росіяни вдарили по Полтавщині: пошкоджено лінії електропередач та обладнання
Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2026 року

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua