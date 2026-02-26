Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони

Окупанти активізували зусилля з оточення Покровська. Збройні Сили України проводять контрзаходи: здійснюють аеророзвідку, додатково мінують територію та знищують дрони

Ситуація на Покровському напрямку станом на 26 лютого 2026 року залишається критично напруженою. Противник активізував зусилля з оточення Покровська та Мирнограда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі Угруповання військ «Схід».

Сили оборони повідомляють, що українські підрозділи протидіють цим намірам ворога.

«Здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога. Силами оборони України здійснюються пошуково-ударні дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи», – йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, у Мирнограді та його околицях також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів. Противник відмовився від масованих танкових атак на користь постійного тиску піхотою, яка намагається просочуватися крізь шпарини в обороні.

Зауважимо, Покровськ і Мирноград є ключовими логістичними хабами всього Донбасу. Російське командування прагне змусити українські підрозділи відійти, погрожуючи оточенням.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 1 360 окупантів.

Також Сили оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління й логістичного забезпечення противника. Цього разу було застосовано, зокрема, і ракети Atacms. Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» (район н. п. Василівка Запорізької області). Разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н. п. Приазовське (Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області.