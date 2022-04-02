Що робити при фосфорному бомбардуванні: інструкція для українців

Що робити при фосфорному бомбардуванні: інструкція для українцівграфіка
Фосфорні бомбардування дуже небезпечні для людини
Усе частіше російські окупаційні війська використовують проти українського населення заборонені запалювальні боєприпаси з білим фосфором – фосфорні бомби. Наприклад, у відкритих джерелах повідомлялося про такі факти на Донеччині, Луганщині та Київщині.
Такі бомбардування не лише спричиняють масштабні пожежі та хімічне забруднення ґрунтів. Білий фосфор ще й дуже небезпечний для людини.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підготувало інформаційні матеріали, що робити при фосфорному бомбардуванні.
У підготовленій інфографіці пояснюється, як захиститися та надати першу медичну допомогу.
Нагадаємо, ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає.
Повідомлялося, що НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.
Також США передають Збройним силам України спорядження, у тому числі комплекти хімічного захисту.