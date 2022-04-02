  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Що робити при фосфорному бомбардуванні: інструкція для українців

    графіка
    Зафіксовано скидання окупантами фосфорних бомб на Донеччині. Луганщині та Київщині - Що робити при фосфорному бомбардуванні: інструкція для українців
    Зафіксовано скидання окупантами фосфорних бомб на Донеччині. Луганщині та Київщині

    Фосфорні бомбардування дуже небезпечні для людини

    Усе частіше російські окупаційні війська використовують проти українського населення заборонені запалювальні боєприпаси з білим фосфором – фосфорні бомби. Наприклад, у відкритих джерелах повідомлялося про такі факти на Донеччині, Луганщині та Київщині.

    Такі бомбардування не лише спричиняють масштабні пожежі та хімічне забруднення ґрунтів. Білий фосфор ще й дуже небезпечний для людини.

    Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підготувало інформаційні матеріали, що робити при фосфорному бомбардуванні.

    У підготовленій інфографіці пояснюється, як захиститися та надати першу медичну допомогу.

    Нагадаємо, ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає.

    Повідомлялося, що НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

    Також США передають Збройним силам України спорядження, у тому числі комплекти хімічного захисту.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Мінекології Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що робити при фосфорному бомбардуванні: інструкція для українців