  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Гатять із заборонених мінометів – російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників - Гатять із заборонених мінометів – російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
    Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників
    Фото: facebook-сторінка Операції об'єднаних сил

    Обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

    Три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували із початку доби на Донбасі. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це ідеться у вечірньому зведенні на facebook-сторінці Операції об’єднаних сил.

    «Зокрема, неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – ідеться у повідомленні.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

    Нагадаємо, на Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжували порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

    Раніше в зведенні не було даних про пораненого військового. Повідомлялося, що станом на 17:00 суботи проросійські бойовики сім раз порушили режим припинення вогню.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies