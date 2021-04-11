Гатять із заборонених мінометів – російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

Три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували із початку доби на Донбасі. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це ідеться у вечірньому зведенні на facebook-сторінці Операції об’єднаних сил.

«Зокрема, неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – ідеться у повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, на Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжували порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

Раніше в зведенні не було даних про пораненого військового. Повідомлялося, що станом на 17:00 суботи проросійські бойовики сім раз порушили режим припинення вогню.