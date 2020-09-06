Доба на Донбасі: режим тиші зберігався по всій лінії розмежування



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Українські захисники готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Минулої доби, 5 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу поерації Об’єднаних сил.

Зазначається, що українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Від початку поточної доби, 6 вересня, запроваджений режим тиші також зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

«Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, 5 вересня« ватажок «ДНР» Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

Натомість Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна.

До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

Також командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.