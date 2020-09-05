Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Авдіївки



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Внаслідок обстрілів ніхто з українських бійців не постраждав

У штабі заявили, що противник здійснив «поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг зі стрілецької зброї»

Минулої доби, 4 вересня, на Донбасі було зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив «поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг зі стрілецької зброї».

«На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень, внаслідок ворожих пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

«Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – йдеться у зведенні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами, резюмували у штабі.