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    Олімпіада у Пхьончхані

    Політики США закликають бойкотувати Олімпійські ігри у Пхьончхані

    З такою ідеєю виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем
    Політики США закликають бойкотувати Олімпійські ігри-2018 у Пхьончхані, якщо на них виступить КНДР. З такою ідеєю виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сподівається, що Південна Корея відмовиться від запрошення спортсменів з КНДР. Про це він написав у своєму Twitter. «Якщо буде дозволено брати участь в Олімпіаді КНДР, то тим самим
    • Сьогодні, 15:35
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    Пхьончхан-2018. Фото: Getty Images
    Пхьончхан-2018. Фото: Getty Images

    З такою ідеєю виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем

    Політики США закликають бойкотувати Олімпійські ігри-2018 у Пхьончхані, якщо на них виступить КНДР.

    З такою ідеєю виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сподівається, що Південна Корея відмовиться від запрошення спортсменів з КНДР. Про це він написав у своєму Twitter.

    «Якщо буде дозволено брати участь в Олімпіаді КНДР, то тим самим ми узаконимо найменш легітимний режим на планеті. Впевнена, що Корея відмовиться від такого абсурдного рішення. Твердо вірю, що, якщо все ж КНДР виявиться на Іграх, США їх бойкотують», - заявив Грем.

    Раніше стало відомо, що Південна і Північна Кореї ведуть переговори про участь останньої на Іграх у Пхьончхані.

    Відзначимо, що на початку грудня МЗС КНДР повідомило про те, що війна з США неминуча через навчання американських військових.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські Ігри США Південна Корея війна навчання
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