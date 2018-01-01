Політики США закликають бойкотувати Олімпійські ігри у Пхьончхані

З такою ідеєю виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Політики США закликають бойкотувати Олімпійські ігри-2018 у Пхьончхані, якщо на них виступить КНДР. З такою ідеєю виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сподівається, що Південна Корея відмовиться від запрошення спортсменів з КНДР. Про це він написав у своєму Twitter. «Якщо буде дозволено брати участь в Олімпіаді КНДР, то тим самим



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Пхьончхан-2018. Фото: Getty Images

З такою ідеєю виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Політики США закликають бойкотувати Олімпійські ігри-2018 у Пхьончхані, якщо на них виступить КНДР.

З такою ідеєю виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сподівається, що Південна Корея відмовиться від запрошення спортсменів з КНДР. Про це він написав у своєму Twitter.

«Якщо буде дозволено брати участь в Олімпіаді КНДР, то тим самим ми узаконимо найменш легітимний режим на планеті. Впевнена, що Корея відмовиться від такого абсурдного рішення. Твердо вірю, що, якщо все ж КНДР виявиться на Іграх, США їх бойкотують», - заявив Грем.

Раніше стало відомо, що Південна і Північна Кореї ведуть переговори про участь останньої на Іграх у Пхьончхані.

Відзначимо, що на початку грудня МЗС КНДР повідомило про те, що війна з США неминуча через навчання американських військових.

Джерело: xsport.ua