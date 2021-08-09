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    В Україні виявлено 300 нових хворих на коронавірус

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    Вчора до&nbsp;лікарень потрапили 400 людей з коронавірусом - В Україні виявлено 300 нових хворих на коронавірус
    Вчора до лікарень потрапили 400 людей з коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових хворих медики виявили в Києві та Одеській області

    В Україні вчора, 8 серпня, зафіксували 300 випадків коронавірусу. Також 281 пацієнт одужав, 5 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 400 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Найбільше нових випадків виявили в Києві (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

    Лабораторії зробили 16 720 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 9 383, методом ІФА – 1 424. Також зробили 5 913 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 11,5 мільйона ПЛР-тестувань.

    Від початку пандемії в нас зафіксували 2 259 451 випадок інфікування. З них 53 100 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 191 202 – одужали.

    Зазначимо, що днем раніше, за добу 7 серпня, в Україні було зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    До слова, науковець розповів про вплив коронавірусу на зір. Через місяць після коронавірусу у людей може статися крововилив на очне дно. Серед інших наслідків Covid-19 кон’юнктивіт і прогресування короткозорості.

    Варто додати, що міністр фінансів просить всіх вакцинуватися, інакше економіці світить новий локдаун. «Я є прихильником масової вакцинації. В тих країнах, де вакцинація досягла високого рівня, локдауни не передбачаються. Британія, незважаючи на останню кількість випадків заражень, навпаки максимально послабила вимоги, і зараз там все відкрито. В Штатах зараз також йде більше дискусій, яким чином збільшувати вакцинацію, а не про те, чи запроваджувати локдаун. Тобто вакцинація взагалі знімає це питання з порядку денного», пояснив свою позицію міністр в інтерв'ю «Главкому».

    Раніше стало відомо, що в Україні можуть послабити карантин для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Переглядати норми планують у разі зміни епідемічної ситуації.


    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    В Україні виявлено 300 нових хворих на коронавірус