У Києві спостерігається спалах захворювання на грип серед дорослих
У столиці зафіксовано незначне зростання захворюваності на 3,3% порівняно з попереднім тижнем
У Києві за минулий тиждень, з 2 по 8 серпня, зареєстровано 5015 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 77,4%. Наразі показник захворюваності становить 169,3. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».
Загалом у столиці спостерігається незначне зростання захворюваності на 3,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 2618 (зниження на 0,6%), дорослих – 2397 осіб (зростання на 7,6%).
У структурі захворюваності діти становлять 52,2%, а на попередньому тижні – 54,2%. Із них 41,1% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 14,6% – зареєстровано 1075 випадків.
До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 320 осіб, серед госпіталізованих – 141 дитина.
Нагадаємо, за тиждень з 26 липня по 1 серпня в Києві було зареєстровано 4861 хворого на грип і ГРВІ.
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