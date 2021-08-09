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    У Києві спостерігається спалах захворювання на грип серед дорослих

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    Минулого тижня на грип і ГРВІ в Києві захворіло майже 2,4 тис. дорослих&nbsp; - У Києві спостерігається спалах захворювання на грип серед дорослих
    Минулого тижня на грип і ГРВІ в Києві захворіло майже 2,4 тис. дорослих 
    Фото з відкритих джерел

    У столиці зафіксовано незначне зростання захворюваності на 3,3% порівняно з попереднім тижнем

    У Києві за минулий тиждень, з 2 по 8 серпня, зареєстровано 5015 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 77,4%. Наразі показник захворюваності становить 169,3. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у столиці спостерігається незначне зростання захворюваності на 3,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 2618 (зниження на 0,6%), дорослих – 2397 осіб (зростання на 7,6%).

    У структурі захворюваності діти становлять 52,2%, а на попередньому тижні – 54,2%. Із них 41,1% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 14,6% – зареєстровано 1075 випадків.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 320 осіб, серед госпіталізованих – 141 дитина.

    Нагадаємо, за тиждень з 26 липня по 1 серпня в Києві було зареєстровано 4861 хворого на грип і ГРВІ.

    За добу 8 серпня в Києві було виявлено 51 хворого на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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    Теги: Київ грип епідемія коронавірус
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    У Києві спостерігається спалах захворювання на грип серед дорослих