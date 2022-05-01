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    Події в Україні

    Графік евакуаційних рейсів на 1 травня

    Сьогодні вирушать чотири додаткові потяги - Графік евакуаційних рейсів на 1 травня
    Сьогодні вирушать чотири додаткові потяги
    фото з відкритих джерел

    Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

    «Укрзалізниця» оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 1 травня. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Додаткові евакуаційні рейси на 1.05.2022

    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

    Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись, тому радить стежити за оновленнями.

    Нагадаємо, до Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги.

    Також до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди.

    Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна окупація #stoprussia
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    Графік евакуаційних рейсів на 1 травня