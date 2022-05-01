Графік евакуаційних рейсів на 1 травня

Сьогодні вирушать чотири додаткові потяги

Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись

«Укрзалізниця» оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 1 травня. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Додаткові евакуаційні рейси на 1.05.2022

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Перевізник зазначає, що час відправлення може змінюватись, тому радить стежити за оновленнями.

Нагадаємо, до Запоріжжя через комендантську годину не курсуватимуть потяги.

Також до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди.

Напередодні «Укрзалізниця» призупинила продаж електронних квитків.

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