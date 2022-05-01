Бомбосховище на Рівненщині оздобили Петриківським розписом (фото)

В укритті не тільки безпечно, але й і затишніше

Стіни «заговорили» словами, знаковими для українців

Волонтери із рівненської глибинки прикрасили місцеве бомбосховище Петриківським розписом. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«На Рокитнівщині волонтерка Софія Денисюк разом з друзями розмалювала місцеве бомбосховище. На його стінах «розквітнув» Петриківській розпис. На початку війни активісти прибрали бомбосховище, обладнали там ліжкомісця і залишили резерв продуктів. Окремо зробили дитячий куточок з іграшками. Волонтери громадського формування «Рокитнівська варта» вирішили розмалювати стіну, аби вона не була «голою». З-під пензля виринули красиві квіти. А ще стіни «заговорили» словами, які стали поширеними серед українців під час війни», – написав Коваль.

Він додав, що це хороший приклад самоорганізації місцевих мешканців. Тепер під час повітряних тривог, перебувати в укритті не тільки безпечно, але й і затишніше.

У рівненській громаді діє майже 200 бомбосховищ та укриттів, у понад 170 з них встановлено безкоштовний Wi-Fi.