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    Події в Україні

    Бомбосховище на Рівненщині оздобили Петриківським розписом (фото)

    В укритті не тільки безпечно, але й і затишніше - Бомбосховище на Рівненщині оздобили Петриківським розписом (фото)

    В укритті не тільки безпечно, але й і затишніше

    фото: Віталій Коваль/ Facebook

    Стіни «заговорили» словами, знаковими для українців

    Волонтери із рівненської глибинки прикрасили місцеве бомбосховище Петриківським розписом. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    «На Рокитнівщині волонтерка Софія Денисюк разом з друзями розмалювала місцеве бомбосховище. На його стінах «розквітнув» Петриківській розпис. На початку війни активісти прибрали бомбосховище, обладнали там ліжкомісця і залишили резерв продуктів. Окремо зробили дитячий куточок з іграшками. Волонтери громадського формування «Рокитнівська варта» вирішили розмалювати стіну, аби вона не була «голою». З-під пензля виринули красиві квіти. А ще стіни «заговорили» словами, які стали поширеними серед українців під час війни», – написав Коваль.

    Він додав, що це хороший приклад самоорганізації місцевих мешканців. Тепер під час повітряних тривог, перебувати в укритті не тільки безпечно, але й і затишніше.

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    В укритті не тільки безпечно, але й і затишніше. фото: Віталій Коваль/ Facebook
    В укритті не тільки безпечно, але й і затишніше. фото: Віталій Коваль/ Facebook
    В укритті не тільки безпечно, але й і затишніше. фото: Віталій Коваль/ Facebook
    В укритті не тільки безпечно, але й і затишніше. фото: Віталій Коваль/ Facebook

    У рівненській громаді діє майже 200 бомбосховищ та укриттів, у понад 170 з них встановлено безкоштовний Wi-Fi.

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    Теги: росія окупанти війна активісти Україна Рівненщина квіти окупація #stoprussia
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    Бомбосховище на Рівненщині оздобили Петриківським розписом (фото)