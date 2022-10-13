Гадай розповів, чому цивільним важко виїхати з Луганщини

Жінкам та дітям виїхати раніше було легше, але зараз і цей процес окупанти ускладнили

Рашисти використовують мирних громадян як «живий щит»

Процес виїзду з тимчасово окупованої Луганщини на підконтрольні Україні території наразі ускладнений, оскільки загарбникам необхідний «живий щит» з цивільного населення. Про це він повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай на брифінгу.

«Жінкам та дітям виїхати раніше було легше, але зараз і цей процес ускладнили. Я так розумію, що окупантам просто потрібні цивільні в населених пунктах, аби вони виступали «живим щитом» для російських вояк», – сказав Гайдай.

Крім того, голова ОВА повідомив, що українські захисники взяли в полон рашистів, яких закинули на межу Харківщини та Луганщини.

Раніше повідомлялося, що на західному кордоні так званої Луганської народної республіки, анексованої Росією, військові РФ почали будувати оборонну лінію. Солдати риють рови, окопи та встановлюють ряди протитанкових стовпів.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.