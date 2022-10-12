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«Лінія Путіна». Окупанти будують оборонний рубіж на Луганщині (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Лінія Путіна». Окупанти будують оборонний рубіж на Луганщині (відео)
Росія готується до наступу ЗСУ
фото скріншот з відео

Армія Володимира Путіна почала будувати «Лінію Мажино» у «ЛНР»

На західному кордоні так званої Луганської народної республіки, анексованої Росією, військові РФ почали будувати оборонну лінію. Солдати риють рови, окопи та встановлюють ряди протитанкових стовпів. Відео з роботою на кордоні опублікували російські ЗМІ, пов'язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Проросійські ЗМІ порівнюють лінію з французькою системою укріплень «Лінія Мажино» на кордоні з Німеччиною, яка була побудована в 1928–1936 роках.

Оборонний рубіж у «ЛНР» будують уздовж річки Оскол. Її почали будувати після контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку. З початку вересня українська армія швидко наступає, повертаючи території, захоплені Росією після 24 лютого. Навіть у день анексії Донбасу російській армії довелося здати захоплені території. Зокрема, Росія втратила контроль над ключовим містом Лиман на сході країни та на 30 км відступила на півночі Херсонської області.

Над будівництвом оборонної лінії працюють інженерні підрозділи ПВК «Вагнер», пише джерело. Наприкінці вересня бізнесмен Євген Пригожин визнав, що створив ПВК у 2014 році. Раніше він всіляко заперечував причетність до цієї структури і позивався до журналістів, які називали його її засновником.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко продовжує постачати РФ техніку.

Крім того, Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Також Генштаб повідомив, чи є загроза атаки на Україну зі сторони Білорусі.

Читайте також: Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
Теги: путін Україна ЗСУ Луганщина «ЛНР» війна

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