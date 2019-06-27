Харківські депутати оскаржують перейменування проспекту Григоренка на Жукова



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19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

За словами депутатів, чиновники міськради проігнорували кілька законів і припустилися процедурних порушень під час перейменування

Депутат Харківської міської ради Ігор Черняк та депутат обласної ради Дмитро Булах оскаржують рішення міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на Жукова.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«З позовом до Харківського окружного адміністративного суду 26 червня звернулися депутат міської ради Ігор Черняк та депутат обласної ради Дмитро Булах. За їхніми словами, під час ухвалення рішення чиновники міськради проігнорували кілька законів і припустилися процедурних порушень», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на середу у Харкові на проспекті Григоренка невідомі особи замінювали таблички з назвою вулиці на «проспект маршала Жукова».

19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

21 червня ЗМІ з посиланням на Кернеса повідомили, що рішення про повернення проспекту імені Жукова вже підписане.

Як повідомлялося, Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.

У Харкові за фактом звернення депутата Харківської міської ради щодо повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову 2 червня. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.

До слова, також раніше у Харкові вандали осквернили пам'ятник воїнам УПА.