Скандал у Харкові через проспект Жукова: відкрито кримінальне провадження



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2 червня у Харкові активісти повалили пам'ятник Жукову

До Шевченківського відділу поліції Харкова надійшло звернення від депутата Харківської міської ради

У Харкові за фактом звернення депутата Харківської міської ради щодо повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це 20 червня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що 19 червня о 19:00 до Шевченківського відділу поліції надійшло звернення від депутата Харківської міської ради, який вважає, що «в діях депутатів та чиновників Харківської міськради можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного із поширенням комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, що виразилось у підтриманні петиції про повернення первинної назви проспекту маршала Жукова та демонтажу з майдану Свободи намету «Все для перемоги».

Наразі працівники Шевченківського відділу поліції з’ясовують усі обставини події, говориться у повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

Як повідомлялося, Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.

До слова, Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжний захід Ігорю Полтавському, підозрюваному в підпалі волонтерського намету «Все для перемоги» на площі Свободи.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову 2 червня. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.