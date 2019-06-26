Реванш шаленими темпами: у Харкові вже змінюють таблички на «проспект Жукова»



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У Харкові вночі на проспекті Григоренка повертають таблички з ім'ям Жукова

Люди, які вночі міняли таблички сказали, що діють на підставі угоди

У Харкові на проспекті Григоренка невідомі особи замінювали таблички з назвою вулиці на «проспект маршала Жукова». Про це повідомляє UA:Харків.

«Нові-старі» таблички вже встановили на будинках уздовж проспекту №№17, 19, 21, 23, 31.

Як розповів місцевий житель Сергій Тимохін, його знайомий, житель одного з будинків по проспекту, побачив сходи за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються проникнути невідомі.

«Біля будинку, поблизу його вікна, встановили сходи якісь люди, як йому здалося, полізли до сусідів. Оскільки він був один в кімнаті, незрозуміло, що відбувалося, люди спустилися і поїхали. Це була біла «Волга» зі сходами на багажнику. Подзвонив, вийшов з дому, подивився, що так, вікно у сусідів ціле, але побачив, що змінена табличка. Питання: чому це відбувається вночі?...», - розповів Тимохін.

На місце викликали поліцію. Люди, які змінювали таблички, не відрекомендувалися. За їхніми словами, вони діють на підставі угоди. Патрульні попросили робітників припинити роботи до ранку.

Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

21 червня ЗМІ з посиланням на Кернеса повідомили, що рішення про повернення проспекту імені Жукова вже підписане.

Як повідомлялося, Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.

У Харкові за фактом звернення депутата Харківської міської ради щодо повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову 2 червня. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.

До слова, також раніше у Харкові вандали осквернили пам'ятник воїнам УПА.