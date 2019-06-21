Кернес підписав рішення про повернення проспекту Жукова



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19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Міський голова Харкова Геннадій Кернес підписав рішення міської ради про повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це 21 червня повідомляє місцеве видання «МедіаПорт» з посиланням на інформацію Кернеса.

У розмові з журналістами він порадив їм дивитися відповідне рішення на сайті міськради.

В Єдиному реєстрі міських актів рішення про повернення проспекту імені Жукова опубліковане з печаткою Департаменту організаційної роботи, без підпису міського голови.

Проте на питання, чи означає це, що підпис під рішенням є, Кернес сказав: «Якщо є печатка, значить, є підпис».

Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

Як повідомлялося, Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.

У Харкові за фактом звернення депутата Харківської міської ради щодо повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через знесення пам'ятника Жукову 2 червня. В Росії заявили, що українська влада повинна притягнути до відповідальності активістів, які знесли погруддя Жукова у Харкові.