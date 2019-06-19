Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова



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Проти цього рішення голосували депутати міськради Ігор Рассоха, Ігор Черняк і Тарас Ситенко, які у своїх виступах нагадали про злочини Жукова проти народу України

«За» повернення проспекту імені Жукова висловилися 59 із 75 присутніх депутатів, «проти» - 13

Депутати Харківської міської ради проголосували за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що «за» висловилися 59 із 75 присутніх депутатів, «проти» - 13.

Проти цього рішення голосували депутати міськради Ігор Рассоха, Ігор Черняк і Тарас Ситенко. «У своїх виступах вони нагадали про злочини Жукова проти народу України під час Другої світової війни і після її закінчення. Вони відзначили, що таке рішення порушує закони України, суперечить приписам Міністерства України та Українського інституту національної пам'яті. Крім того, вони зауважили, що раніше 18 петицій на сайті міськради набирали понад 5 тис. голосів, але жодного разу не розглядалися на сесіях», - йдеться у повідомленні.

Пропонувалося також зняти розгляд цього питання з порядку денного, проте цю пропозицію було відхилено.

Міський голова Геннадій Кернес і народний депутат Євген Мураєв, який виступав на сесії, заявили, що повалений активістами бюст Жукова буде відновлений.

Як повідомлялося, у травні 5 587 тис. осіб підписали петицію на сайті міськради з проханням повернути проспекту Григоренка ім’я Маршала Жукова. Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища вивчила цю петицію і рекомендувала винести ініціативу містян на розгляд сесії.

Юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко раніше пояснював, що не існує механізму повернення старої назви вулиці, а назвати її так заново - заборонено Законом «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

До слова, «Європейська солідарність» закликала депутатів Харківської міськради не голосувати за перейменування проспекту Григоренка.

Також Інститут нацпам’яті пояснив Кернесу, чому харківському проспекту не повернуть ім’я Жукова.