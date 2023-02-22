Гелікоптери, які мають не всі країни НАТО: що відомо про нове озброєння розвідки (фото)

Багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk допомогає українцям на полі бою

Пілоти-розвідники виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту на новітніх гелікоптерах. Цікаві фото прикріпили на сайті ГУР.

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Виявляється, Україна має принаймні один багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk («Чорний Яструб»). Це підтверджують профільні авіаторські пабліки. Порівняння з сайту розробника Sikorsky Aircraft також вказують на те, що на фото ГУР саме Black Hawk.

Офіційно про передачу таких американських гелікоптерів Україні не повідомлялося. Ба більше, деякі члени НАТО не мають у своєму розпорядженні UH-60.

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Гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk фото з відкритих джерел

Гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk, який надійшов на озброєння ГУР МО, до цього належав американській приватній компанії Ace Aeronautics. Їх профіль діяльності – модернізація та інтеграція різних додаткових пристроїв на Блек Хокі. Наприклад, заміна аналогових приладів в кабіні пілотів на сучасну цифрову авіоніку Garmin G5000H з великими багатофункціональними тачскрінами. Вона значно розширює можливості екіпажу і в той же час спрощує їх роботу, порівняно з старою кабіною.

До того ж на підвісі в носовій частині гелікоптера є електронно-оптична система Wescam. Подібні системи встановлюються на тих же Bayraktar TB2.

Не менш цікава і зовнішня система кріплення озброєння на якій встановлено шестиствольний кулемет M134 Minigun калібру 7,62-мм і дві керовані протитанкові ракети AGM-114 Hellfire.

Раніше компанія Ace Aero використовувала цей гелікоптер для випробувальних польотів і демонстрації своїх розробок на виставках.

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Зауважимо, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.