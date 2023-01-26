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Ситуація під Бахмутом та зброя від партнерів: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація під Бахмутом та зброя від партнерів: Зеленський провів засідання Ставки
фото: Офіс президента

Учасники засідання приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном 

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 січня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання було детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку», – заявили в Офісі президента.

Учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо під час засідання приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном.

Також на засіданні йшлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки ворога на територію України та заходи для протидії майбутнім загрозам.

Нагадаємо, триває 337-ма  доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі. Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі ці дрони було збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких - знищено. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів. 

Теги: ворог Офіс президента населення озброєння Володимир Зеленський зброя окупанти

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