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Україна і Велика Британія погодили новий оборонний пакет: що туди ввійде

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна і Велика Британія погодили новий оборонний пакет: що туди ввійде
Велика Британія передасть Україні далекобійну зброю
фото: Офіс президента

Велика Британія постачатиме Україні далекобійну зброю

Велика Британія передасть Україні новий великий пакет оборонної допомоги на знак того, що держави рухаються до перемоги разом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ на британській військовій базі Bovington Camp.

«Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів», – зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що це чіткий сигнал України та Великої Британії про те, що держави разом не лише рухаються, а й проходять весь складний шлях до спільної перемоги.

Нагадаємо, що 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Велика Британія Володимир Зеленський озброєння

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