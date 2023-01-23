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Представник розвідки розповів, чого чекати на фронті у лютому-березні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Представник розвідки розповів, чого чекати на фронті у лютому-березні
фото ілюстративне

Окупанти перекидають на схід другу механізовану дивізію першої танкової армії з Білорусі

Впродовж найближчих двох місяців триватимуть активні бойові дії в Донецькій і Луганській областях. Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю «Укрінформу».

«Лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях», – сказав Скібіцький.

Начальник генштабу РФ зазначив, що нещодавно призначений командувачем військ в Україні Валерій Герасимов досі не виконав завдання з окупації цих регіонів. За його словами, розвідка зараз бачить перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі.

«Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок. Можливе й відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій у Луганській області», – додав він.

Раніше Зеленський розповів про новий наступ Росії. Зокрема про те, звідки окупанти підуть на Україну.

Зауважимо, що американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на новий наступ, проте важливу роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК «Вагнер». Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона.

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Теги: розвідка Україна окупанти росія війна

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